Neguinho da Beija-Flor participou de carreata com Dudu Reina, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 12/09/2024 10:19

Nova Iguaçu - Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu, recebeu um apoio de peso à sua candidatura. O cantor e compositor Neguinho da Beija-Flor esteve no bairro Vila Nova e participou da concentração para mais uma carreata da campanha de Dudu Reina. Com sua voz marcante, o sambista, multicampeão do carnaval carioca, adaptou o famoso bordão que anuncia a entrada da Beija-Flor de Nilópolis na Sapucaí para saudar a presença do candidato.

O grito de “Olha o Dudu Reina aí, gente!” agitou os apoiadores, que seguiram em comboio pelos bairros Califórnia, Centro, Vila Iracema e Viga. A atividade contou com a presença do prefeito Rogerio Lisboa (PP), apoiador de Reina à sucessão, e da candidata a vice-prefeita, Drª Roberta (PL).

Nesta quarta-feira (11), Dudu Reina iniciou sua agenda de campanha pelo bairro Ambaí, local que recebeu grande investimento em infraestrutura e pavimentação durante a atual gestão. Acompanhado por Drª Roberta (PL), candidatos a vereador e diversos apoiadores, Dudu Reina garantiu que dará prosseguimento às obras.

“Em quase oito anos, o bairro recebeu mais de R$ 17 milhões em investimentos em obras que tiraram os moradores da lama em 37 ruas, além de melhorias na iluminação pública, com a substituição das lâmpadas comuns por LEDs”, celebrou o candidato. “Sabemos que ainda há muitas outras ruas que precisam ser alcançadas, e vamos avançar ainda mais nos próximos anos para dar mais dignidade à população”, complementou.