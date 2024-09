Chef Rodrigo Barros e Alexandre do Vanor apresentam pratos para a Semana do Pescado, em Nova Iguaçu - Divulgação / Leticia Macario

Publicado 09/09/2024 16:26 | Atualizado 09/09/2024 16:59

Nova Iguaçu - Considerada pelo varejo como segunda quaresma, a Semana do Pescado visa aumentar consumo de peixes, crustáceos, moluscos e demais frutos do mar e derivados em todo Brasil, fortalecendo a pesca e a aquicultura com envolvimento de milhares de pessoas na cadeia produtiva. Ações de engajamento movimentam a economia em todo território brasileiro. Nesta edição, a campanha conta com apoio do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), criador da Semana do Pescado (2003) e responsável pelo incremento pesqueiro no ano.



Em Nova Iguaçu diversos estabelecimentos aderiram a edição deste ano, com elaboração de novos pratos e redução dos preços, para atrair mais público e também tornar acessível o consumo do pescado para a população.



"Semana do Pescado consolida-se como importante agenda para fomento do consumo de peixes e frutos do mar no Brasil. Soma-se à Semana Santa e às festividades de final de ano, quando peixes e frutos do mar fazem parte da cultura familiar", disse o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.



Durante quinze dias, setores produtivos promoverão ofertas de peixes e frutos do mar para impulsionar a indústria, supermercados, peixarias, restaurantes, feiras livres, pontos de venda (atacado e varejo) até chegar ao consumidor final.



Pratos populares e acessíveis marcam a Semana do Pescado, em Nova Iguaçu Divulgação / Leticia Macario

O restaurante Peixe do Vanor foi um dos que aderiu ao evento, com a preparação de dois pratos especiais neste ano. A proprietário, Alexandre Amaral, contou que se baseou em eventos de gastronomia popular para elaborar dois pratos a preços bem acessíveis, atraindo um novo público, além do costumeiro ao restaurante.



“Esse ano eu fiquei imaginando o que a gente podia fazer de pescado. E eu estava vendo os eventos, tipo Comida de Buteco e pensei em fazer um prato popular, a um preço bem legal e que não tenha no restaurante. Se pegar, fica no cardápio. Então, todo mundo gosta de bata frita, a corvina, por sua vez, é um peixe que dá o ano inteiro. E nada mais popular que sardinha também”, explicou Alexandre.



Um dos expoentes da gastronomia de Nova Iguaçu, o chef Rodrigo Barros abraçou a Semana do Pescado desde a chegada do evento ao município, sendo um dos principais divulgadores. Ele destacou a força da ação em tornar os pratos acessíveis a uma camada da população, que antes não consumia devido aos preços fora do orçamento.



