Candidato promete reduzir a burocracia para a abertura e funcionamento de empresasDivulgação

Publicado 08/09/2024 07:20

Nova Iguaçu - A qualificação profissional, especialmente de jovens que buscam o primeiro emprego, é uma das principais metas de governo de Dudu Reina (PP), que concorre ao cargo de prefeito de Nova Iguaçu. Ele vai expandir para os bairros periféricos a Casa da Juventude Iguaçuana, que promove desenvolvimento de habilidades, competências e empreendedorismo para os jovens.

“Existe uma dificuldade muito grande do jovem na busca pelo primeiro emprego. Com a expansão da Casa da Juventude, nosso objetivo é qualificar mais jovens e ajudá-los a se inserirem no mercado de trabalho com mais facilidade”, disse.

Dudu Reina também prometeu reduzir a burocracia para a abertura e funcionamento de empresas em Nova Iguaçu, integrando os sistemas dos órgãos municipais e reduzindo o tempo necessário para cada procedimento. Ele também deseja atrair para a cidade empresas capazes de gerar grande quantidade de empregos.

“Nós iremos batalhar muito para melhorar a taxa de empregabilidade no nosso município, para que cada vez menos pessoas precisem se deslocar para outras cidades para trabalhar e levar seu sustento para casa. Isso representa mais qualidade de vida para o trabalhador, que gasta menos tempo em seu ir e vir, e também mais desenvolvimento econômico para a cidade, pois o trabalhador passa a consumir mais aqui”, explicou.