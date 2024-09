Dudu Reina fez campanha nas ruas de Tinguá, nesta semana - Divulgação

Dudu Reina fez campanha nas ruas de Tinguá, nesta semanaDivulgação

Publicado 07/09/2024 11:44

Nova Iguaçu - Um dos destinos de Nova Iguaçu mais procurados pelos turistas, Tinguá terá atenção especial no governo de Dudu Reina (PP). Ele vai investir em infraestrutura e serviços turísticos, além de promover o polo gastronômico da região. Tudo isso estabelecendo metas de sustentabilidade numa das regiões mais verdes da cidade, cercada por reserva biológica.

O candidato a prefeito de Nova Iguaçu fez campanha nas ruas do bairro nesta semana. Acompanhado de sua candidata a vice-prefeita, Drª Roberta (PL), e de seus apoiadores políticos, Reina conversou com moradores e comerciantes sobre as propostas para o local. Melhorar o acesso à região central de Tinguá é uma das principais reivindicações dos eleitores.

“Nós iremos duplicar as pontes para melhorar o fluxo de veículos que entram e saem de Tinguá. Também vamos investir em sinalização turística para que os visitantes localizem os pontos de interesse nesta região. Faremos isso a mesma coisa em outros locais turísticos de Nova Iguaçu”, afirmou.

Dudu Reina quer incentivar o uso de bicicletas na região de Tinguá, como uma forma de melhorar a mobilidade. Por ser um importante eixo de turismo para a região, que durante um fim de semana de grande movimentação, recebe cerca de 25 mil pessoas. Uma de suas ações será cobrar a execução da construção, por parte do Governo do Estado, da ciclovia da Estrada do Tinguá.

Uma das mais tradicionais festas da cidade, a Festa do Aipim, que chegou a sua 15ª edição este ano, vai fazer parte do calendário de eventos da cidade, que também vai incluir festivais de música, literatura, dança e gastronomia. Essa será uma forma de incentivar ainda mais a participação de artistas e produtores de eventos locais na vida cultural de Nova Iguaçu.

Dudu Reina também irá criar um Plano Diretor de Turismo Sustentável. Ele vai mapear os principais atrativos turísticos, definindo as zonas de interesse turístico para criar diretrizes de infraestrutura e serviços turísticos, e estabelecendo metas de sustentabilidade.