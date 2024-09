Dudu Reina fez campanha no Calçadão de Nova Iguaçu, nesta semana - Divulgação

Dudu Reina fez campanha no Calçadão de Nova Iguaçu, nesta semanaDivulgação

Publicado 04/09/2024 13:26

Nova Iguaçu - Aumentar a segurança pública de Nova Iguaçu é uma das prioridades de Dudu Reina (PP). O candidato a prefeito prometeu ampliar o monitoramento nas ruas e avenidas com câmeras em pontos estratégicos, entre outras medidas.

“O investimento em tecnologia é fundamental para aumentar a segurança da nossa cidade. Nosso sistema vai permitir o reconhecimento facial e identificar pessoas desaparecidas ou foragidas da Justiça, por exemplo. Ele também vai ler placas de veículos e saber se sua situação é legal ou não. Nosso objetivo é fazer este investimento não só na região central, mas criar um grande cinturão de segurança nas principais entradas e saídas da cidade”

O Centro de Monitoramento da Segurança Pública vai permitir o acompanhamento em tempo real, por meio de câmeras espalhadas pela cidade, e, com isso, gerar maior segurança à população.

O Calçadão de Nova Iguaçu, um dos principais polos comerciais do estado do Rio de Janeiro, está entre os locais que receberão atenção especial de acordo com o candidato.