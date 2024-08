Candidato a prefeito de Nova Iguaçu promete investimentos em saúde e a construção de rodoviária e creche na região - Divulgação

Candidato a prefeito de Nova Iguaçu promete investimentos em saúde e a construção de rodoviária e creche na regiãoDivulgação

Publicado 28/08/2024 14:31

Nova Iguaçu - Vila de Cava vai ganhar um Centro de Atendimento Especializado em Saúde. O anúncio foi feito ontem pelo candidato a prefeito de Dudu Reina (PP). De acordo com o presidente da Câmara Municipal, que conta com o apoio do atual prefeito da cidade, Rogerio Lisboa (PP), o investimento em saúde será sua prioridade na região. O novo equipamento vai atender às principais demandas da população, como a ortopedia.

Durante caminhada pelas ruas do bairro, Dudu Reina, acompanhado por sua candidata a vice-prefeita, Drª Roberta (PL), também anunciou a reforma e ampliação da praça localizada no Centro de Vila de Cava e a construção de uma rodoviária naquela região, além de uma creche.

“A saúde e a educação terão atenção especial no meu governo. Vamos dar continuidade ao que vem sendo realizado pela atual gestão e ampliar o atendimento onde for necessário. Também vamos continuar a recuperação das ruas de Vila de Cava, com o recapeamento”, afirmou.

Já no fim da tarde, a campanha chegou a Austin para mais uma grande carreata. A concentração foi no Parque da Biquinha, de onde mais de 300 carros e motos partiram em comboio pelas ruas do bairro. Um dos pontos altos da ação foi a passagem pelo viaduto sobre a linha férrea, construído pela atual gestão e entregue em junho do ano passado, dando fim aos constantes acidentes entre trens e automóveis que ocorriam na localidade. Além de levar mais segurança à população, o viaduto facilitou a mobilidade na região.

“O governo do Rogerio fez uma transformação em Austin. Fizemos o viaduto que era esperado há mais de 50 anos, asfaltamos 160 ruas na região e entregamos uma creche no Tinguazinho. Agora vamos finalizar as ruas que não entraram em obras, construir outra creche e um Centro de Atendimento Especializado em Saúde", completou.