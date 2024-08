Carreata em apoio ao candidato Dudu Reina contou com a presença do prefeito Rogério Lisboa - Divulgação

Publicado 23/08/2024 22:18

Nova Iguaçu - Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu, segue realizando agendas públicas antes mesmo do amanhecer. Na última quarta-feira, na companhia de diversos aliados políticos, o presidente da Câmara Municipal, que conta com o apoio do atual prefeito da cidade, Rogerio Lisboa (PP), voltou a fazer panfletagem na Estação Ferroviária de Nova Iguaçu. Ainda pela manhã, Dudu Reina, acompanhado de sua candidata à vice-prefeita, Drª Roberta (PL), tomou café da manhã em uma padaria do bairro Califórnia, onde também pôde conversar com eleitores. No fim da tarde, uma carreata pelas ruas do Centro encerrou o dia de campanha.

O candidato chegou à estação ferroviária por volta das 5h30. Cercado de apoiadores e ao som do jingle que entoa “Dudu vai ser o meu prefeito de Nova Iguaçu”, ele conversou com diversos eleitores. Grato ao apoio do atual chefe do Poder Executivo Municipal, Dudu Reina quer mostrar nos próximos 45 dias porque foi o nome escolhido para concorrer à sucessão de Rogerio Lisboa.

“As pessoas têm demonstrado um carinho muito grande por onde passamos. Muitas me falam 'eu vou votar em você porque é o candidato do Rogerio'. O prefeito tem um alto índice de aprovação da população, então é natural que ela queira a continuidade. Com isso, as pessoas vão querer me conhecer melhor e saber que eu, como vereador e presidente da Câmara, reduzi gastos e economizei mais de R$ 20 milhões, entre outras ações em meu mandato, e vão compreender por que sou o candidato do Rogerio Lisboa”, explicou.

A cuidadora de idosos Jacirema de Santos Salles, de 55 anos, fez questão de sair de casa mais cedo para o trabalho ao saber que Dudu Reina estaria na estação ferroviária.

“Eu trabalho no bairro da Luz e pego às 7h, mas vi nas redes sociais que ele viria fazer panfletagem e vim vê-lo. Conheço o Dudu faz alguns anos, ele já me ajudou muito. O Rogerio Lisboa vem fazendo um trabalho maravilhoso, e o Dudu Reina vai dar continuidade, com certeza”, aposta Jacirema, garantindo que toda sua família vai votar no 11 nas eleições de 6 de outubro.

Carreata reúne mais de 800 carros e motos

A carreata reuniu cerca de 800 veículos em um percurso de aproximadamente seis quilômetros. A ação de campanha teve início às 17h20, na Rua Professora Carmem de Freitas Salgado, no bairro Califórnia, e percorreu também Vila Nova, Centro, Metrópole, Moquetá e Santa Eugênia. O prefeito Rogerio Lisboa, o deputado estadual Anderson Moraes (PL), a candidata a vice-prefeita Drª Roberta e diversos candidatos a vereador prestigiaram a carreata, que teve duas horas de duração e foi encerrada na Rua Mário José de Fraga, próximo à escola de samba Leão de Nova Iguaçu, em Santa Eugênia.

“Dudu Reina está comigo desde o início do nosso governo, em 2017. Ele conhece as dificuldades e também as soluções. Ele sabe onde erramos e onde acertamos nestes oito anos. Então eu posso garantir que Dudu Reina fará um governo melhor do que nós estamos fazendo. Ele não será apenas a continuidade do nosso trabalho, ele vem para avançar”, afirmou Rogerio Lisboa.

Candidata à vice-prefeita, Drª Roberta acredita que o apoio do prefeito Rogerio Lisboa aliado ao perfil político que vem sendo desenvolvido pela dupla durante a campanha será fundamental.

“Nós reconhecemos todo o trabalho que vem sendo brilhantemente realizado pelo prefeito Rogerio Lisboa, mas sabemos que ainda há muito a ser feito por Nova Iguaçu. Nós temos um plano de governo, uma série de projetos que precisamos implementar em nossa cidade. Aos poucos, os eleitores estão passando a nos conhecer, não somente como os candidatos do prefeito, mas também por nossas propostas”, afirma Drª Roberta.