Dudu Reina conta com apoio do prefeito Rogério LisboaDivulgação

Publicado 16/08/2024 17:43

Nova Iguaçu - Começou nesta sexta-feira (16) a campanha eleitoral para prefeitos e vereadores. Em Nova Iguaçu, Dudu Reina (PP), candidato a prefeito que conta com o apoio do atual chefe do Poder Executivo Municipal, Rogerio Lisboa (PP), mostrou que não vai perder um minuto sequer na busca por votos. Pontualmente à meia-noite, Reina, na companhia de diversos aliados políticos, iniciou sua jornada com um grande "adesivaço" em seu comitê de campanha, em um galpão localizado na Via Light.

O Viradão do Dudu Reina, como ficou conhecido o evento que marcou o pontapé inicial da campanha eleitoral do candidato, contou com a participação do prefeito Rogerio Lisboa, do deputado federal e presidente estadual do PP, Dr. Luizinho, do também deputado federal Juninho do Pneu e do Secretário Estadual de Trabalho e Renda, Felipinho Ravis, além da candidata a vice-prefeita Drª Roberta, vereadores de mandato, candidatos a uma vaga na Câmara Municipal, parentes e amigos. Dudu Reina chegou ao local com a esposa, Camila Reina, a bordo do seu Fusca 1977, primeiro veículo a receber o adesivo do candidato. A oração “Pai Nosso” marcou o início da campanha.

Poucas horas depois, por volta das 5h, a campanha já estava na Estação Ferroviária de Nova Iguaçu, onde Dudu Reina conversou com eleitores que iriam embarcar nos trens. Segundo ele, a escolha pelo local como ponto de partida da campanha teve como objetivo dialogar com moradores de diferentes regiões da cidade. “Por aqui passam pessoas de vários lugares, desde o corredor da Estrada de Madureira até Miguel Couto. Quero conversar com cada um, explicar porque sou o candidato escolhido pelo Rogerio Lisboa para sucedê-lo e apresentar minhas propostas”, explicou o candidato, que distribuiu material de campanha para que os eleitores pudessem ler durante a viagem de trem.

Um destes eleitores que passou pela estação ferroviária e teve a oportunidade de conversar com Dudu Reina foi Bruno das Neves Siqueira. O autônomo aprovou a indicação de Rogerio Lisboa para a chefia do Poder Executivo Municipal.

“E eu conheci ele pessoalmente e percebi a sinceridade dele estar conversando comigo e estar falando dos projetos que ele tem para a população. Então temos que dar um voto de confiança, pois já estamos cansados de outros que prometem e não honram com a sua palavra”, elogiou.

Ainda nesta sexta-feira, a campanha estará na Avenida Governador Amaral Peixoto, o Calçadão de Nova Iguaçu, um dos maiores polos comerciais do estado do Rio de Janeiro, local onde Dudu Reina fará corpo a corpo. O ponto de encontro será na Praça Rui Barbosa, às 16h.