Dudu Reina swerá o candidato da situação para suceder ao atual prefeito, Rogério Lisboa - Divulgação

Dudu Reina swerá o candidato da situação para suceder ao atual prefeito, Rogério LisboaDivulgação

Publicado 31/07/2024 20:00

Nova Iguaçu - O PP de Nova Iguaçu formalizou, nesta quarta-feira (31), a candidatura do presidente da Câmara de Vereadores, Dudu Reina, à prefeitura da cidade. A coligação partidária que apoia Reina para suceder a Rogerio Lisboa (PP) é formada por 11 partidos e foi batizada de Fé, Trabalho e Humildade.

“Recebo com muita alegria e muita reflexão a missão de cuidar da cidade, das pessoas e das famílias de Nova Iguaçu. Eu me sinto honrado em seguir os passos do Rogerio. Vou trabalhar com fé e humildade para entender o que precisa ser feito e conto com os vereadores, que também têm papel fundamental para pensar a cidade para os iguaçuanos”, disse Dudu Reina.

A convenção municipal teve a participação das principais lideranças políticas do município e do estado, como o prefeito Rogerio Lisboa, o deputado federal Dr. Luizinho, que também é presidente do PP estadual, entre outros. No evento, também foram confirmados os nomes dos 24 postulantes do PP à Câmara dos Vereadores, sendo oito mulheres e 16 homens.

O prefeito Rogerio Lisboa destacou que Dudu Reina e Drª Roberta conseguirão fazer um governo melhor que o dele, pois estarão recebendo uma cidade mais preparada na área financeira e em sua infraestrutura.

“Dudu e Drª Roberta são responsáveis, equilibrados e farão um mandato melhor do que as minhas duas gestões. Eles têm a obrigação de não cometer os meus erros e ampliar os meus acertos. Gerir uma cidade como Nova Iguaçu não é fácil, mas ter todos os partidos aliados trabalhando pelo crescimento do município já é uma vitória”, afirmou.

Companheira de chapa de Dudu Reina, a candidata à vice-prefeita, Drª Roberta (PL) afirmou que a chapa Fé, Trabalho e Humildade dará continuidade ao legado de Rogerio Lisboa e fará ainda mais pela cidade:

“É esse trabalho que eu quero, com muita responsabilidade, dar continuidade. Vou representar as mulheres iguaçuanas e buscar interlocução com cada uma, porque juntas somos mais fortes para ecoar nossa voz”, disse.