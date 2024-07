O vereador Dudu Reina e a advogada Roberta Teixeira concorrerão a Prefeitura de Nova Iguaçu - Divulgação

O vereador Dudu Reina e a advogada Roberta Teixeira concorrerão a Prefeitura de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 23/07/2024 16:53

Nova Iguaçu - A pré-candidata a vice-prefeita de Nova Iguaçu, Drª Roberta Teixeira (PL), será confirmada como postulante ao cargo na chapa encabeçada pelo presidente da Câmara dos Vereadores da cidade, Dudu Reina (PP). A oficialização da candidatura acontecerá nesta quinta-feira (25).

Roberta é advogada formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), cursou a escola de Magistratura e trabalhou 16 anos como concursada do Tribunal de Justiça do Rio. Atualmente é acadêmica de Medicina, com foco na gestão de saúde pública.

Nascida e criada em Nova Iguaçu, Roberta fez o curso de formação política do Renova BR e desde então vem se preparando para ingressar na vida pública. Casada e mãe de duas meninas, a pré-candidata a vice-prefeita da cidade atua em defesa das pautas femininas e também na busca por uma saúde de qualidade para todos.

Na dobradinha PP/PL, Roberta irá unir forças ao presidente da Câmara dos Municipal de Nova Iguaçu, Dudu Reina. Candidato a vereador pela primeira vez no pleito de 2020, Reina foi o terceiro nome mais votado da cidade, tendo sido eleito com 8.167 votos. A dupla Dudu e Roberta é a indicação da coligação partidária e conta com o apoio de Rogerio Lisboa, atual chefe do Poder Executivo Municipal.