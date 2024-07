Ação social vai ocorrer na associaçã0 de moradores do bairro KM 32 - Divulgação

Ação social vai ocorrer na associaçã0 de moradores do bairro KM 32Divulgação

Publicado 19/07/2024 15:59

Nova Iguaçu - O bairro KM 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, recebe neste sábado (20/7) mais uma edição do Águas do Rio Com Você. A ação comercial tem o objetivo de oferecer um atendimento personalizado e ficar ainda mais perto da população. Na ocasião, das 9h às 15h30, moradores e comerciantes da região poderão ter acesso a serviços oferecidos pela concessionária na associação de moradores do bairro, que fica na Av. Nossa Senhora das Graças, 286.

Funcionários da concessionária estarão prontos para realizar a troca de titularidade de contas, negociar débitos, atualizar dados cadastrais, receber pedidos de novas ligações, realizar reparos na rede de água, inscrever clientes na Tarifa Social (quando aplicável), além de tirar dúvidas de consumidores.

A iniciativa também está sendo preparada para receber a criançada, que poderá participar de atividades educativas. Serão apresentados jogos lúdicos para estimular o conhecimento dos pequenos sobre a importância do tratamento da água e do esgoto, além de abordar o cuidado que toda a sociedade precisa ter com o meio ambiente.

"Estamos comprometidos em proporcionar o melhor atendimento em Nova Iguaçu, fortalecendo nossa missão de levar dignidade e qualidade de vida para todos. Essas ações reforçam a facilidade que estamos trazendo aos que precisam negociar dívidas e buscar outros serviços, proporcionando oportunidades de regularização e ampliando o acesso a saneamento básico", disse Moisés Fonseca, coordenador comercial da Águas do Rio.