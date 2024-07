Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 15/07/2024 22:29

Nova Iguaçu - O concurso realizado pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu foi homologado para 10 cargos. A notícia foi dada pelo presidente da Comissão do Concurso Público da CMNI, Alessandro Machado, servidor de carreira da Casa há 27 anos.

Os cargos homologados, e publicados no DO da Câmara no dia 5 de julho, são:

•agente administrativo

•agente de notificações

•técnico audiovisual

•técnico de informática

•técnico de Segurança do Trabalho

•analista Arquivologia

•analista Biblioteconomia

•analista de Gestão de Tecnologia da Informação

•analista contábil

•analista de Controle Interno

O servidor Alessandro informou que os demais cargos ainda se encontram em processo de seleção. O concurso foi aberto no início deste ano, com oferecimento de 39 vagas. As provas foram aplicadas em abril. No site www.institutoaocp.org.br você confere o Edital de Homologação do resultado final e a classificação geral.