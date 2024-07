Evento será realizado até o fim de julho no Top Shopping até o final do mês de julho - Divulgação

Evento será realizado até o fim de julho no Top Shopping até o final do mês de julhoDivulgação

Publicado 11/07/2024 12:00

Nova Iguaçu - O metaverso chega com tudo no TopShopping Nova Iguaçu. Alinhado com as novas tecnologias de realidade virtual no mundo, o evento Top Férias no Metaverso permite que os clientes mergulhem em uma experiência interativa e imersiva, com brincadeiras em realidade virtual para as férias das crianças, com idade a partir dos 7 anos, adolescentes e adultos.

Até o dia 30 de julho, na Praça de Eventos do 1º piso, das 14h às 20h, o público tem oportunidade de brincar e se divertir com vários jogos 3D e Simulações 360º, como escalar paredes e voar como super-heróis, caçar zumbis ou apenas relaxar vendo qualquer paisagem no mundo como se estivesse lá.

A atração é realizada em parceria com a desenvolvedora de software LivePlanet e para participar, basta resgatar o cupom no aplicativo do TopShopping Nova Iguaçu e validar no local da atração.

SERVIÇO:

Férias no Metaverso: jogos e brincadeiras em realidade virtual para criança acima de 7 anos de idade. Até 30 de julho, na Praça de Eventos do 1º piso do TopShopping, que fica na Avenida Governador Roberto Silveira, 540, Centro.

Horário: das 14h às 20h.

Evento gratuito. Para participar, basta resgatar o cupom no aplicativo do Shopping e validar no local da atração. As vagas são limitadas.