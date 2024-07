Hospital Geral de Nova Iguaçu teve arraiá para as crianças internadas na unidade - Renato Fonseca / PMNI / Divulgação

Publicado 01/07/2024 19:46

Nova Iguaçu - A alegria tomou conta da ala pediátrica do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) na última semana. Em comemoração ao Dia de São João, a unidade de saúde promoveu seu tradicional arraiá junino. O evento foi realizado na área de recreação do setor e contou com a participação de personagens caracterizados, música temática, decoração e brincadeiras, além da entrega de lembrancinhas.

Os personagens Rosinha e Chico Bento, da “Turma da Mônica”, trataram de animar o arraiá, passando pelos corredores da pediatria, visitando as enfermarias e chamando as crianças para o momento de diversão. Essa é mais uma iniciativa de humanização, conforto e acolhimento proporcionada pelo HGNI, que transformou o ambiente hospitalar em um clima festivo, criando uma atmosfera de celebração mesmo em meio ao momento de internação.

“A nossa festinha junina já é tradicional e tem como grande objetivo proporcionar o bem-estar para as crianças e seus acompanhantes. Sabemos que é difícil ficar internado, e esses eventos assim trazem momentos de alegria, interação social, aceitação ao tratamento e até podem colaborar para que a alta aconteça um pouco mais cedo”, destaca a diretora técnica do HGNI, a médica Thatiany Nunes.

Nem mesmo o gesso no braço do pequeno Théo, de 6 anos, foi o suficiente para deixá-lo de fora da festa. Ele brincou, fez amigos, jogou bola e se divertiu em uma tarde que, segundo sua mãe, Ariane Ferreira, de 26 anos, foi importante para diminuir a tensão de estar em um hospital.

“Eu achei muito legal, bacana e diferente. Importante para distrair as crianças, que fazem amizade e se divertem”, conta Ariane. Já o Théo listou o que mais gostou: “Eu brinquei na pescaria, ganhei uma bola e um jogo da memória”.

Já Camila Alves de Andrade, de 32 anos, que acompanha a filha Miria, de 5, que está em pós-operatório, elogiou a iniciativa.

“Gostei da festa. Nunca tinha visto, nem sequer uma brinquedoteca. Foi legal. Essa é a primeira vez que trago minha filha a esse hospital e estou muito satisfeita”, ressalta. “Quero brincar mais, quero brincar de médico”, conta Miria, que ganhou um frasco de bolhas de sabão, um estetoscópio de brinquedo e uma garrafinha.

A festa não ficou restrita somente à pediatria. Mais cedo, os personagens visitaram os setores administrativos, interagindo com os funcionários e levando o tradicional ritmo junino, contagiando a todos com o espírito festivo da data.