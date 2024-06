Nova unidade foi reformada e entregue na última semana para a população - Divulgação

Publicado 28/06/2024 21:20

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu realizou, na última semana, a entrega de mais uma Clínica da Família dentro do projeto de revitalização das unidades da rede de atenção primária. Desta vez, foram os moradores de Valverde e bairros próximos que receberam um espaço de atendimento totalmente modernizado e climatizado. A Clínica da Família de Valverde é a quinta unidade entregue reformada desde o início do ano. As outras são K-11, Vila Tânia, Vila Operária e Rodilândia.

A unidade, que atende em média 12 mil pessoas ao mês, passou por obras estruturais, ganhando mais climatização em todos os ambientes, pintura, equipamentos odontológicos novos, além da ampliação no atendimento, que agora passa a contar com exames de ecocardiograma e ultrassonografia, além das especialidades que já atendia, como ginecologia, neuropediatria, reumatologia, pediatria, cardiologia, odontologia e visita domiciliar com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

“Essa é a quinta unidade que entregamos este ano totalmente revitalizada, proporcionando mais qualidade assistencial aos pacientes e também aos funcionários. A expectativa é de que sejam entregues um total de 30 unidades até o fim do ano. Sabemos que muito ainda precisa ser feito e temos trabalhado incansavelmente para oferecer cada vez mais uma saúde pública de ponta para os iguaçuanos”, ressalta o secretário de saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

A Clínica da Família de Valverde atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e funciona na Avenida Abílio Augusto Távora, 64. Na unidade, também estão sendo aplicadas todas as vacinas do calendário de rotina do SUS.