Publicado 20/06/2024 11:00

Nova Iguaçu - Com o intuito de preservar a área nascente do Rio Cabenga, em Nova Iguaçu, voluntários da Águas do Rio e da ONG Onda Verde estiveram reunidos na última semana, para plantar cerca de 50 mudas de espécies nativas. A ação celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente e simbolizou o lançamento do Projeto Monitora Rios, iniciativa que busca recuperar e conservar ecossistemas na cidade e ainda em Japeri e Queimados.



O Monitora Rios tem como propósito a criação de uma rede de jovens engajados no monitoramento de rios e canais. Todo mês, 30 voluntários, alunos de escolas municipais, participarão de atividades externas para coletar e analisar amostras dos rios D’Ouro, Cabenga e Queimados. Conhecido como "Guardiões do Rio", esse grupo não apenas aprenderá sobre preservação ambiental, mas também se tornará aliado na conservação da água no planeta.



O céu ensolarado contribuiu para animar ainda mais o dia dos voluntários que participaram da ação. Ana Beatriz França, 23 anos, atendente da Águas do Rio, compartilhou sua primeira experiência com o plantio de mudas.



"Foi muito especial estar aqui hoje, ajudando na transformação de um espaço tão degradado. Para mim, é muito importante contribuir para melhorar o futuro de moradores da Baixada", disse.

O plantio de mudas às margens do Rio Cabenga auxilia na recuperação e preservação do ecossistema da cidade. As árvores e vegetação nativas desempenham um papel fundamental na preservação do solo e na redução da erosão. Além disso, as raízes das árvores ajudam a filtrar poluentes da água, contribuindo para a melhoria da qualidade da água nos rios e córregos da região.



"A parceria busca formar jovens conscientes e comprometidos com a gestão dos recursos hídricos, reconhecendo a importância da participação ativa da comunidade na preservação do meio ambiente. Hoje, mais uma vez, a Águas do Rio reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e contribui com a formação de multiplicadores para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações", destacou Luciana Muniz, gerente de Responsabilidade Social da concessionária.



Investir na preservação dos rios contribuintes do Guandu, um dos principais mananciais de abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é uma meta comum entre a Águas do Rio e a Onda Verde.



