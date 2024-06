O atendimento na unidade é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h - Alziro Xavier/PMNI

Nova Iguaçu – O município ganhou um novo Centro de Referência de Assistência Social. Na última semana, a Prefeitura inaugurou o CRAS Vila Iguassú, no bairro Califórnia. O equipamento, além de oferecer serviços socioassistenciais, também será voltado para a inclusão produtiva e vai oferecer diversas oficinas aos usuários, especialmente os beneficiários do programa Bolsa Família, do Governo Federal.

O objetivo é estimular o empreendedorismo, criando mecanismos para a geração de renda para homens e mulheres, que poderão participar de oficinas de biojoias, culinária, design de sobrancelhas e técnicas de trança, pintura em tecido, corte e costura, confecção de laços e tiaras, crochê além de manicure, pedicure e depilação. Para participar, basta ir ao CRAS e se inscrever nas capacitações desejadas.

“Estas oficinas irão permitir que os alunos saiam do CRAS com uma profissão que lhes permitirá gerar renda para seus núcleos familiares”, celebrou a secretária municipal de Assistência Social Elaine Medeiros.

Com a inauguração do equipamento, Nova Iguaçu passa a contar com 12 CRAS em funcionamento. Até o fim do ano, a expectativa é que mais dois sejam abertos. “Iniciamos a atual gestão, em 2017, com apenas seis CRAS na cidade e já dobramos esse número. Ainda este ano deveremos abrir mais dois equipamentos no Km 32 e em Austin”, destacou Elaine.

O CRAS Vila Iguassú fica na Avenida Oscar Soares, no bairro Califórnia. O atendimento na unidade é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.