Shows acontecem na praça de alimentação do Centro ComercialDivulgação

Publicado 12/06/2024 09:51

Nova Iguaçu – O amor está no ar em Nova Iguaçu. Para celebrar o Dia dos Namorados, o Shopping Nova Iguaçu preparou uma série de experiências para os clientes que desejam comemorar a data de forma especial ao lado da pessoa amada.



Nesta quarta, o palco da Praça de Alimentação vai receber dois shows para embalar os corações apaixonados. A dupla “2 Sing” comanda a programação a partir das 19h, onde apresentará sucessos românticos nacionais e internacionais. E em seguida, o espaço recebe um tributo a Lulu Santos.



E, para curtir o dia em grande estilo, proporcionando mais momentos incríveis, nada melhor que um jantar incrível para encerrar a noite. O Shopping Nova Iguaçu possui uma grande variedade de opções, que proporcionam as mais variadas opções e prometem agradar a todos os paladares, proporcionando excelentes alternativas para celebrar a data de maneira romântica com menus especiais.