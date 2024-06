Antes de atuarem nas escolas e vias públicas, os agentes da Guarda Municipal passaram uma semana em treinamento no Batalhão de Polícia de Choque - Divulgação

Publicado 12/06/2024 09:46

Nova Iguaçu – A cidade de Nova Iguaçu ganhou mais um reforço nas ruas. Trinta e um agentes da Guarda Municipal, ligados à Secretaria de Segurança Pública (SEMSEG), começaram a atuar nas escolas municipais e na preservação do patrimônio público.

Antes de atuarem nas escolas e vias públicas, os agentes da Guarda Municipal passaram uma semana em treinamento no Batalhão de Polícia de Choque, no Rio de Janeiro, para se aperfeiçoarem e estarem preparados para atuar no controle de multidões ou em situações eventuais até a chegada da Polícia Militar.

Os agentes, que também foram capacitados para utilizar armamento de menor potencial ofensivo, como armas não letal, gás de pimenta e bastão, vão patrulhar ruas, praças e prédios públicos.

Durante a formação, os guardas municipais tiveram aulas de direitos humanos e defesa pessoal. Até o fim do ano, a Guarda será composta por 100 agentes.

“Ter agentes da Guarda Municipal atuando nas ruas de Nova Iguaçu é uma conquista para a população. É mais um incremento para a segurança do município”, afirma o prefeito Rogerio Lisboa.

Para o secretário municipal de Segurança Pública de Nova Iguaçu, tenente coronel Fernando Bastos, os agentes estão bem preparados para atuarem em escolas e na preservação do patrimônio público.

“Eles passaram por um curso extremamente técnico, que teve disciplinas específicas, aprenderam também uso diferenciado da força, imobilizações e técnicas de combate. Nossa guarda pode até atuar nos dias de jogos de futebol nas estações onde há concentração de torcidas organizadas para evitar confusões e brigas, mas primeiramente vão fazer rondas nas escolas”, garantiu o Secretário.



Uma das agentes da Guarda Municipal que participou do estágio no Batalhão de Choque e vai estar nas rondas nas escolas municipais é Carla Carvalho, de 40 anos. Ela contou que está preparada para atuar nas ruas e destacou que o trabalho em equipe será fundamental no dia a dia de Nova Iguaçu.



“Nas rondas escolares, vamos buscar uma proximidade com alunos, pais e professores”, destacou a agente.



Pai de duas estudantes da Escola Municipal São Benedito, no bairro de Engenho Pequeno, o motorista Josemar da Gama, de 48 anos, disse que se sentiu mais seguro ao buscar as alunas com a presença dos agentes da Guarda.

“Fico até mais tranquilo, pois sei que ela vai se sentir segura ao estudar na sala de aula. É bom para os pais, alunos e professores. Gosto tanto do trabalho da Guarda que ano que vem vou fazer o concurso e quem sabe vestir a farda e fazer a ronda nas escolas”, contou.



A criação da Guarda Municipal de Nova Iguaçu se tornou realidade após quase cinco anos de espera. O edital do concurso foi publicado em 2019 e a prova estava marcada para março de 2020. No entanto, a pandemia da Covid-19 fez com que o concurso fosse adiado, sendo realizado somente em 2022. Após a prova, os candidatos aprovados foram submetidos ao teste de aptidão física, exames médicos, psicológicos e pesquisa social.