Mais uma etapa do Programa escolas Seguras foi realizada na última semana, em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 10/06/2024 11:18

Nova Iguaçu – A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu realizou, na última semana, seu primeiro exercício de simulado de treinamento de desocupação de emergência do projeto “Escolas Seguras - Desenvolvendo a Resiliência Através da Educação”. A ação aconteceu na Escola Municipal Professor Edivaldo Barros de Oliveira, e contou com a participação de alunos, professores e funcionários da unidade. O objetivo é desenvolver a cultura de prevenção de acidentes dentro e fora das escolas.



No turno da manhã, o exercício de simulado de evacuação durou 1 minuto e 8 segundos. Esse tempo foi considerado satisfatório pelo secretário municipal de Defesa Civil, coronel Jorge Ribeiro Lopes, que acompanhou de perto o projeto, que também orienta todos os envolvidos a prestar os primeiros socorros nas escolas.



“Nossa equipe vem à escola durante a semana, ensina e orienta os alunos, que no último dia de exercício faz um simulado de desocupação de emergência. Aprendem a deixar a unidade de forma segura e organizada. O tempo foi muito bom”, destacou o coronel.



O exercício simulado começou com um representante da escola tocando, por mais de 30 segundos, um sinal de alerta de emergência. Como foi orientado nos treinamentos anteriores para essas situações, os alunos formaram filas dentro das salas, e, com o auxílio dos professores, seguiram até um local seguro, que fazia parte da rota de fuga de emergência.



Até o fim do ano, o projeto vai passar pelas escolas municipais Kerma Moreira Franco, José Ribeiro Guimarães, Professor Franklin Bolivar Fernandes e Nicanor Gonçalves.

O “Escolas Seguras – Desenvolvendo a Resiliência Através da Educação” é promovido desde 2017 e já chegou a 36 escolas.