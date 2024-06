Coleta seletiva já está sendo realizada com todos os moradores cadastrados no programa - Divulgação

Coleta seletiva já está sendo realizada com todos os moradores cadastrados no programaDivulgação

Publicado 10/06/2024 11:02

Nova Iguaçu - O Programa Coleta Seletiva da Empresa Municipal de Limpeza Urbana da Prefeitura de Nova Iguaçu (Emlurb) chega agora a todos os bairros e sub-bairros da cidade. O recolhimento de papelão, caixas, vidros, papéis, sacos plásticos e garrafas pets para serem transformados em novos insumos teve um aumento de 300% em 2023 em comparação a 2021.

Responsável pelo programa de coleta seletiva e educação ambiental da Emlurb, Anna Clara Ramos afirma que com a ampliação do recolhimento, a tendência é que esse número cresça consideravelmente em 2024.



“Estamos contribuindo para a conservação do meio ambiente, pois esses resíduos não estão sendo encaminhados para o Aterro Sanitário, mas sim para cooperativos catadores. É um importante incentivo para a economia circular e solidária. Começamos com este programa em 20 bairros, passamos para cerca de 70 e hoje atingimos toda a cidade”, disse.



Todo esse resíduo reciclável recolhido é entregue para a cooperativa conveniada que comercializa com indústrias de produção de produtos recicláveis. A coleta seletiva é a forma mais adequada para o descarte do resíduo reduzindo o material que vai para o aterro sanitário e gerando renda para uma cadeia produtiva. O descarte racional evita a poluição do solo, das águas e do ar.



Após a coleta, todo resíduo reciclável é doado para a cooperativa de catadoras conveniada com o município através da Emlurb.



Um dos moradores novos que aderiram ao programa é Sebastião Ambrósio, de 77 anos. Nascido e criado em Austin, ele quer mobilizar vizinhos a participarem do programa.



“A participação de todos é importante para contribuir com o meio ambiente, pois vemos muitas garrafas pet e de detergente jogados em valões. Quando vem a chuva complica tudo. Com a Coleta Seletiva, isso está mudando”, destacou.



Atualmente, a Coleta Seletiva abrange todos os bairros, contando com mais de 2.800 residências cadastradas, e está abrangendo um público participante equivalente a mais de dez mil habitantes.

Para se cadastrar, é preciso entrar em contato com a Emlurb pelos telefones 2768-8239 e 2768-9234 ou pelo e-mail coletaseletiva@emlurb-novaiguacu.rj.gov.br. A Coleta Seletiva é realizada semanalmente, de segunda a sábado, entre 7h e 15h, de acordo com os bairros.