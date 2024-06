Evento é a maior exposição do gênero na América Latina e começa nesta quinta-feira - Divulgação

Publicado 05/06/2024 20:18

Nova Iguaçu - Flores são uns dos presentes mais escolhidos para o Dia dos Namorados. Pensando nisso, o TopShopping abre suas portas para uma edição especial da Expo Flores, grande exposição de flores, orquídeas e plantas ornamentais, com mais de 100 variedades diferentes, entre flores, folhagens, samambaias, temperos e rosas do deserto, de 6 a 16 de junho, na Praça de Eventos, 1º piso.

“Estamos no mês dos namorados. E não há forma melhor de celebrar este momento do que com flores e aproveitar a oportunidade pra educar e difundir a cultura e o cultivo de plantas”, comenta Aline Cattem, gerente de Marketing do Shopping.

Em parceria com o Orquidário Imperial, a Expo Flores não perde o fôlego. “A cada edição, ampliamos a área do evento, assim como as variedades expostas e disponíveis”, comenta Danielle Costa, coordenadora do evento, ressaltando que nesta edição os visitantes encontrarão muitas novidades, inclusive as vandas, consideradas as rainhas das Orquídeas.

"As orquídeas possuem belíssimas formas, perfumes e coloridos. E vão deixar o TopShopping ainda mais bonito e romântico no mês dos Namorados", comentou.

Uma ótima oportunidade para conhecer diferentes plantas e flores, ter acesso a informações de cultivo sobre orquídeas, cactos e suculentas, rosas do deserto, samambaias, bromélias e muito mais.