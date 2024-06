Hospital Geral de Nova Iguaçu pede ajuda de doadores para reforçar banco de sangue - Divulgação

Publicado 17/06/2024 14:45

Nova Iguaçu - A campanha Junho Vermelho, que promove a conscientização e a importância das doações de sangue, está sendo realizada em todo o país. No Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), o tema ganha ainda mais relevância ao longo deste mês. A unidade atende principalmente pacientes vítimas de traumas ou de doenças em que a transfusão de sangue é essencial para salvar vidas. Por este motivo, o HGNI conta com a colaboração dos doadores para manter o estoque abastecido.

O banco de sangue do HGNI continua funcionando em horário estendido, de segunda a sábado, das 7h30 às 18h, inclusive aos feriados. A unidade busca doadores do tipo O negativo, considerado o tipo universal por poder ser transfundido para todos os grupos sanguíneos. No entanto, a ajuda de pessoas de outros tipos também é necessária.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Calvancanti, o hospital precisa coletar 800 bolsas de sangue mensais para atender à demanda, que inclui transfusões em atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos de diversas doenças.

“Doar sangue é um ato de solidariedade e empatia, que ajuda a salvar vidas diariamente. Por isso, convidamos todas as pessoas que possam colaborar para participar da campanha Junho Vermelho para ajudar a manter o estoque de sangue do HGNI abastecido. Uma doação é capaz de ajudar até quatro pessoas”, disse.

O HGNI está com uma programação especial neste mês. Quem for à unidade encontrará desde personagens interativos e espaços interativos para fotos. A expectativa da unidade é aumentar ainda mais o alcance da necessidade de receber os doadores.

Transporte gratuito para grupos de até quatro pessoas

Para incentivar a doação, o hospital oferece transporte gratuito para grupos com mais de quatro pessoas. Basta entrar em contato com o banco de sangue pelo número (21) 99695-7470, com até três dias de antecedência à data prevista para doação, para verificar a viabilidade do serviço, que também atende cidades vizinhas a Nova Iguaçu.

Principais requisitos para doar sangue

– Apresentar documento de identificação com foto;

– Ter entre 16 e 69 anos, sendo que os maiores de 60 já devem ter doado sangue em outra ocasião

- Estar em boas condições de saúde;

– Pesar mais de 50 kg;

– É contraindicada a doação para quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não é preciso estar em jejum, mas evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;

– Quem teve sintomas de gripe ou resfriado deve aguardar dez dias após terminar o tratamento medicamentoso;

– Pessoas vacinadas precisam esperar até 48 horas para fazer sua doação; – Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar até 12 meses para doar, exceto piercing na língua ou partes genitais, que estarão aptos para doação um ano após a retirada;

– Diabéticos precisam estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina;

– Quem fez endoscopia ou colonoscopia precisa esperar seis meses;

– Não ter doença de chagas ou infecção sexualmente transmissível.

Confira todas as informações para fazer a sua doação na página: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/doesangue/