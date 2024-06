Cerimônia de posse da nova comandante ocorreu no último fim de semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 20/06/2024 09:00

Nova Iguaçu – O 4° Grupamento de Bombeiro Militar, localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, empossou, no último fim de semana, a primeira mulher a comandar a unidade. A tenente-coronel Giselle Bomfim de Lima assumiu o cargo em cerimônia de passagem de comando, que contou com diversas autoridades do município.

O evento foi marcado também pela emoção e reconhecimento dos serviços prestados pelo tenente-coronel Samuel Martins Freire, que deixou o comando da unidade, e agora vai representar a corporação em novo local a ser definido.

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu divulgou nota afirmando que “a nomeação é motivo de orgulho e celebração para a cidade. A escolha dela para o comando simboliza não apenas um avanço significativo para a representatividade feminina nas forças de segurança, mas também reforça a importância das mulheres ocupando posições de liderança em todos os setores. A trajetória da nova comandante é um exemplo de competência, coragem e compromisso com a segurança pública, inspirando novas gerações a seguir seus passos”.

O vereador Claudinho da Kombi representou a CMNI e o presidente, vereador Dudu Reina na cerimônia, e destacou o marco histórico que a nomeação representa.

“Estamos extremamente satisfeitos em recebê-la como comandante. Sua liderança e experiência trarão um novo dinamismo e continuarão a elevar o nível de excelência do nosso Corpo de Bombeiros. Este é um momento de reconhecimento e valorização do papel das mulheres nos mais altos cargos militares, e Nova Iguaçu orgulha-se de ser palco dessa conquista”, disse.