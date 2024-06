Faetec tem vagas disponíveis em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 24/06/2024

Nova Iguaçu - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu processo seletivo para vagas em cursos em diversas áreas, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As inscrições são gratuitas ficam abertas até dia 27 de junho e as aulas têm início no segundo semestre de 2024.

As vagas são na modalidade Concomitância Externa, destinadas àqueles que já estão matriculados a partir do 2º ano do Ensino Médio, e para a modalidade subsequente, para quem já possui o Ensino Médio completo.

As oportunidades são para cursos de Edificações, Química, Informática, Gastronomia, Administração, Logística, Guia de Turismo, Meio Ambiente, Fabricação Mecânica, Manutenção e Suporte em Informática, Eletrônica, Eletrotécnica, Construção Naval, Manutenção de Máquinas Navais, Manutenção de Sistemas Metroferroviário, Mecânica, Telecomunicações, Conservação e Restauro, Informática para Internet, Segurança do Trabalho, Hospedagem, Eletromecânica, Produção de Moda, Modelagem do Vestuário.

Na área de Saúde, serão oferecidos os cursos de Estética, Enfermagem, Análises Clínicas, Prótese Dentária e Gerência em Saúde.

“Esse novo edital é uma grande chance para quem almeja se inserir no mercado de trabalho, para quem quer se qualificar e buscar uma melhor colocação profissional”, declarou a presidente da Faetec, Caroline Alves.

O processo seletivo se dá por meio de sorteio, a ser realizado no dia 3 de julho. Os sorteados deverão se matricular entre os dias 22 e 25 de julho de 2024. As inscrições devem ser feitas pelo site www.faetec.rj.gov.br. O cronograma completo, os pré-requisitos e os documentos necessários para a matrícula podem ser encontrados no edital, também estão disponíveis na página da Faetec.