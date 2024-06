Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 26/06/2024 13:33

Nova Iguaçu - Foi aprovado, nesta semana, pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu, o Projeto de Lei que proíbe o uso dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar, ou qualquer outro produto similar, em recintos coletivos fechados, públicos ou privados, na cidade.

Com aprovação unânime, em 2ª votação, o texto foi elogiado por todos os vereadores e exaltado pelo autor, vereador Dr. Marcio Guerreiro.

“Foi preciso criar uma lei específica para o assunto, em Nova Iguaçu, visto que o uso dos cigarros continua acontecendo e já está mais do que comprovado seu risco e impacto à saúde pública do brasileiro. A proibição de que trata esta lei alcança bares, restaurantes, boates, casas de shows, lanchonetes, interior de escritórios em geral, hospitais, clínicas, áreas comuns internas de hotéis, entre outros locais”, explicou.

Também em 2ª votação foram aprovados dois projetos:

•Mudança da denominação da Estrada Santa Rita, situada no bairro Três Corações, para Estrada Jorge Hilma. O autor, presidente-vereador Dudu Reina, pretende homenagear a memória do senhor Jorge, morador da localidade, falecido em dezembro do ano passado.

•A Travessa Martins, no bairro Centro, passa a ser chamada Rua Maria Lúcia Dias Fernandes com o objetivo de cessar os transtornos no endereçamento, como já vem acontecendo. Quem assina o projeto é o vereador Dr. Robertinho.

Em 1ª discussão foi aprovado o projeto que reconhece como de Utilidade Pública a Associação Comunitária Cultural, Esporte e Lazer de Mãos à Obra e Assistência Social - AMO.

“É uma entidade que já demonstrou sua contribuição significativa para a comunidade, beneficiando diretamente a população”, disse o vereador Alcemir Gomes, autor do projeto.