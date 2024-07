Agentes do Proeis passam a atuar a partir das cabines da Polícia Militar, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 01/07/2024 18:07

Nova Iguaçu - As ruas de Nova Iguaçu ganharam, desde a última semana, mais um reforço em segurança. As cabines blindadas da Polícia Militar nos bairros de Santa Rita, Cacuia (Austin), Prata e Centro (Via Light) passaram a contar com a presença de policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), parceria da Prefeitura de Nova Iguaçu com o Governo Estadual.

Ao todo, vinte e quatro policiais são destacados diariamente para este serviço, com cada posto tendo três policiais durante o dia e o mesmo número de agentes no período noturno. Atualmente, o Proeis conta com 150 policiais atuando na cidade de segunda a segunda, além de 30 viaturas e 20 motocicletas.

“A nova função dos policiais do Proeis vai proporcionar uma resposta mais rápida a emergências e incidentes nas áreas próximas às cabines, com um policiamento de 24 horas diariamente”, afirma o secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu, tenente coronel Fernando Bastos.

Segundo o secretário, os policiais do Proeis vão estar na cabine e em pontos estratégicos de seu entorno. “Isso vai criar um perímetro de segurança”, diz ele, acrescentando que os agentes do 20º BPM (Mesquita) que ficavam nos postos passaram a ter uma maior liberdade para atendimentos do 190 e reforçar o patrulhamento na mancha criminal.

Nos próximos dias, a Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (Codeni) vai iniciar a reforma das cabines para proporcionar mais conforto aos policiais e, depois, na manutenção delas.