Evento ocorre neste fim de semana, com várias atrações gratuitas, em Nova Iguaçu - Divulgação

Evento ocorre neste fim de semana, com várias atrações gratuitas, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 28/06/2024 21:27

Nova Iguaçu - A maior feira de cafés especiais do Rio de Janeiro estará no TopShopping Nova Iguaçu, neste fim de semana (dias 29/6 e 30/06), com o 4º Festival do Café de Nova Iguaçu. Nesta edição, o destaque será a apresentação dos principais métodos de preparo do café, cada uma com suas próprias técnicas e equipamentos, com diversas oficinas e palestras para o público, além de torrefação de café ao vivo.

O objetivo é não só atender os amantes de café, mas também promover a cultura da bebida, na Praça de Eventos do 1º piso (Portaria B), com entrada franca para o evento (Av. Gov. Roberto Silveira, 540. Centro. Nova Iguaçu).

Com 16 expositores, o 4º Festival do Café traz produtores, cafeterias, torrefações, doces e queijos, além de artesanato feito com café. No total, serão cinco palestrantes durante o evento, explicando temas como “O que são cafés especiais” e “Como preparar o melhor café em casa”, entre outros.

“Os vários métodos de preparo de café surgem para que a bebida seja explorada ao máximo em todas as suas especificidades, do sabor às características de corpo e acidez, de forma a destacar as qualidades de cada variedade de café. Para descobrir qual o seu método preferido, o conselho é experimentar e fazer a análise sensorial de café. Assim, você prova os mais puros, aqueles sem os óleos naturais, e os mais encorpados e com sabores intensos”, explica Luiz Fernando Villela, um dos idealizadores do Festival.

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS (sujeitas à lotação):

Dia 29/6 (sábado)

14h: Oficina de métodos de preparo: “Como preparar o melhor café em casa”. Com Café no Chalé

15h: Cacau, chocolate e café: como a bioeconomia e a ancestralidade vão guiar o futuro, através da economia verde. Palestrante: Ronaldo Menezes (Black Cacau Chocolates)

16h: Apresentação musical

18h: O que são cafés especiais? Palestrante: Job Silva (Grato Grão Cafés Especiais)

18h45: Os benefícios dos cafés de alta qualidade. Palestrante: Job Silva (Grato Grão Cafés Especiais)

20h: Torra de café ao vivo, com mestre de torra Diego Carvalho

Dia 30/6 (domingo)

14h: Oficina de métodos de preparo: “Como preparar o melhor café em casa”. Com Café no Chalé

15h: Introdução à torra do café, com mestre de torra Diego Carvalho

16h: Apresentação musical

18h: Torra de café ao vivo, com torrefação Café no Chalé

20h: O que são cafés especiais? Palestrante: Job Silva (Grato Grão Cafés Especiais)