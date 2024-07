Clínica da Saúde de Austin passou por reformulação e foi entregue na última semana - Divulgação

Publicado 11/07/2024 11:36

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu realizou mais uma entrega de obra, na última semana, com a reinauguração da Clínica da Família Dirceu Aquino, em Austin. Esta é a sétima unidade a ser entregue dentro do cronograma de revitalização das unidades de atenção primária do município, fortalecendo o compromisso com um atendimento de maior qualidade para a comunidade local.

A unidade atende uma média de 7 mil pessoas por mês, oferecendo consultas, procedimentos de enfermagem e imunizações. A reforma incluiu a pintura e uma nova identificação visual, mas também a introdução de nova mobília e a expansão dos serviços oferecidos, como exames de ultrassom, ecocardiograma e eletrocardiograma, e a retomada da especialidade de odontologia.

Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, secretário municipal de Saúde, avalia a importância da Clínica da Família para a região de Austin, altamente populosa, enfatizando que a descentralização dos serviços é uma diretriz do SUS e é essencial para melhorar o acesso da população aos cuidados de saúde.

"A Prefeitura busca sempre melhorar a percepção da qualidade do usuário para que ele chegue em uma unidade e consiga ser atendido, realizar exames e tenha seu problema resolvido. Sem falar que o profissional também tenha boas condições de trabalho. Tudo isso é qualidade para o atendimento", afirmou.

Técnica em enfermagem da Clínica da Família Dirceu Aquino, Cátia da Fonseca Silva comentou como as melhorias na infraestrutura beneficiam diretamente os pacientes:

"Tivemos esse cuidado no bem-estar das pessoas. aciente consegue saber que pensamos em seu bem-estar, chega aqui bem para o atendimento, tranquilo, está sorridente e trata a gente muito bem.”

Mirian de Souza Alves, moradora de Austin e paciente da Clínica, gostou das novas instalações e serviços da unidade, que melhoraram a qualidade do atendimento.

"Eu indico muito, porque foi aqui que eu fiz o pré-natal do meu filho. Fui muito bem tratada. E a reforma das instalações traz uma boa imagem para a população", diz ela