Nova Iguaçu elegeu seus delegados para a Conferência Estadual das Cidades - Divulgação / Alziro Xavier

Publicado 09/07/2024 12:27

Nova Iguaçu – O município iguaçuano já tem seus delegados eleitos para a Conferência Estadual das Cidades do Rio de Janeiro, etapa que antecede o evento nacional. A escolha dos representantes da cidade-mãe da Baixada Fluminense ocorreu no último sábado (6), durante a 6ª Conferência Municipal das Cidades (6ª CMC), promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDUR).

A conferência, que não acontecia desde 2013 e este ano teve o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no bairro da Luz, e recebeu um grande número de participantes. Divididos em sete grupos de debate, eles discutiram propostas para compor a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano a serem implementadas pelo Ministério das Cidades.

Os temas selecionados foram: habitação, regularização fundiária e Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS; saneamento básico (saúde, infraestrutura e assistência social); mobilidade urbana e acessibilidade; educação, cultura e patrimônio; esporte, lazer e turismo; meio ambiente, patrimônio e recursos naturais; e comércio, serviço, indústria e produção agrícola.

"A Conferência Municipal foi uma grande oportunidade para debatermos propostas de projetos que poderão ser fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade. A participação de todos foi essencial para um debate de qualidade e focado no bem comum da população", disse o presidente da Conferência, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, José Reginaldo Bastos da Cruz.

Durante a plenária final do evento foram encaminhadas 49 propostas, sete de cada grupo de debate, sendo duas de abrangência nacional, duas de abrangência estadual e três de abrangência municipal, que foram lidas e aprovadas pela plenária. Na sequência, foram escolhidos os delegados que irão representar o município de Nova Iguaçu na Conferência Estadual.