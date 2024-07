Arraial D'ajuda será realizado neste fim de semana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 03/07/2024 16:29

Nova Iguaçu - Nos dias 05, 06 e 07 de julho, o Centro Social São Vicente, o Patronato de Nova Iguaçu (@pratonatoni), realiza no Shopping Nova Iguaçu, a 31ª edição do Arraiá D'Ajuda, uma as mais badaladas festas sociais e culturais da Baixada Fluminense.



Com uma vasta programação de shows que abrangem a todas as idades e uma gastronomia de primeiríssima qualidade, o Arraiá D'Ajuda é uma festa tradicional que reúne a família através de sabores e diversão e proporciona momentos inesquecíveis.



A festa tem sua renda revertida para as atividades do Patronato, que atende gratuitamente a 275 crianças, de 2 a 5 anos, em regime integral de creche. Além da educação infantil, as crianças da instituição recebem 4 refeições diárias, atendimento psicológico, pediátrico e dentário, tem aulas de ballet, judô e atividades culturais, numa bela e confortável instituição.



"Estamos muito contentes em realizar mais um ano do Arraiá D’Ajuda, a festa mais importante da agenda cultural e social da Baixada Fluminense. Uma festa que reúne as famílias com uma boa gastronomia e muita diversão em prol das obras sociais do Cento Social São Vicente, o Patronato de Nova Iguaçu. Que todos sejam muito bem-vindos a nossa festa da solidariedade", disse o empresário Antonio Alpino, o presidente da instituição.



O evento reúne mais de 200 voluntários, entre grandes empresários e profissionais liberais, que durante os três dias de festa doam seu precioso tempo se conectando numa poderosa corrente do bem. Para a gerente de marketing do Shopping Nova Iguaçu, Luciane Treigher, o Arraiá D’Ajuda é um grande evento que acontece na cidade e fazer parte desta festa, agrega muitos benefícios para a empresa.



“Esta é uma ação que faz parte do calendário da cidade e muito esperada pelos iguaçuanos. Além de oferecer uma grande atração para nossos clientes, realizar este evento, faz com que o nosso empreendimento se incorpore na história e na cultura do município, criando laços, boas memórias e experiências junto com a população”, afirma.



OS NÚMEREOS DO ARRAIÁ D'AJUDA



Este ano, o Arraiá D'Ajuda será realizado numa área coberta de 4 mil metros quadrados no estacionamento do Shopping Nova Iguaçu. Em 2023, 100 mil pessoas compareceram ao Shopping nos três dias do evento, mas, o record de público ficou com o ano anterior (2022), com 120 pessoas. O evento faz parte do calendário oficial da cidade e conquistou em definitivo o coração da Baixada.



A GASTRONOMIA, UM PONTO ALTO DO ARRAIÁ



Ao longo dos anos, a farta e variada gastronomia do Arraiá D'Ajuda se consolidou como um dos pontos altos da festa, com opções para todos os gostos. Vale conferir o delicioso risoto dos chefs Roberto Cabral e Décio Lima; o famoso churrasquinho, a picanha e a costela na brasa do Antonio Alpino e do Luiz Carlos Fávaro; a lasanha, o pernil e a comida italiana da chef Ione Almeida; o tradicional galeto do Fávaro; o yakisoba do Pedrinho Arume, Abraão e Yassushi Yoneshigue; o delicioso bacalhau dos chefs Décio Lima e do Cabral. Todos os nomes importantes da tradicional sociedade iguaçuana.



Além da gastronomia tradicional, as barraquinhas de comidas típicas das festas juninas, também fazem o maior sucesso, especialmente o bolinho de aipim da Ana Paula (que bate record de vendas) e a barraca de doces da Isaurinha Mayre.



O charmoso Café da Glaucia Bessil é um convite irrecusável para degustar bolos deliciosos e passar uma tarde muito agradável, enquanto no palco do Arraiá os shows bombam nos três dias de evento.



UMA PROGRAMAÇÃO PARA TODOS OS GOSTOS



Este ano, a programação do palco do ARRAIÁ D'AJUDA, apresenta quadrilhas, casamento caipira, baile, tributos a cantores e duplas famosas do sertanejo e da MPB, além de show infantil e de forró.



VALE CONFERIR:



Na sexta-feira, dia 05 de julho, a abertura do Arraiá, as 19 horas, será com o show do Quarteto Amoras, em seguida, as 20h30, a cantora Leila Dinah faz um Tributo a Marília Mendonça.



No sábado, dia 06 de julho, a programação começa às 12h30, com o Baile da Melhor Idade com a banda Os Devaneios. Às 16 horas tem casamento Caipira no Arraiá, 16h30 tem Quadrilha com o Grupo Palha de Fogo, 17 horas, a cantora Anna Lima faz Tributo a dupla Maiara e Maraísa. Às 19 horas, Diogo Milani faz Tributa a Zezé Di Camargo e Luciano. Fechando o dia, às 20h45, tem forró com Carlinhos Ribas e o Trio Baião Lunar.



No domingo, dia 07 de julho, a programação musical começa 12h30 com o show do músico Maurílio Sal e trio. Às 14h30 tem apresentação da Quadrilha Pá Fincado, às 15h, show infantil, com a Banda Bola de Sabão, 17h é a vez do Tributo a Zé Ramalho com Ximenes. Às 19 horas, sobe ao palco do Arraiá o cantor João Victor num show com o melhor do sertanejo universitário. Às 20h30, o músico Daniel Guerra e a Banda Pimenta do Reino enceram a programação oficial do Arraiá D'Ajuda 2024



ATRAÇÕES DE GRAÇA PARA AS CRIANÇAS E EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS DÃO UM CHARME ESPECIAL AO ARRAIÁ



Este ano, duas atrações especiais dão um colorido a mais para o Arraiá D’Ajuda: o Espaço Kids do SESC, de graça para os baixinhos, e a exposição Free Ride Air Cooled, uma exposição de carros antigos de colecionadores.



ESPAÇO KIDS SESC GRATUITO



Para os baixinhos que vem com seus pais curtir o Arraiá D'Ajuda, a produção do evento, junto com o SESC, preparou uma surpresa especial: Graças à parceria com o SESC cultural, o Arraiá D'Ajuda terá um Espaço Kids montado durante todo o evento, e de graça para a garotada.



A criançada poderá se divertir com vários jogos e atividades lúdicas, enquanto os pais aproveitam a festa. Além de apoiar os projetos do Patronato (@pratonatoni), a família vai poder contar com essa facilidade para uma experiência completa, repleto de cultura, música ao vivo e barracas com delícias típicas.



Portanto, não se preocupem com a diversão... a presença das crianças faz mesmo toda a diferença.



EXPO FREE RIDE AIR COOLED



Este ano, o Arraiá D'Ajuda apresenta, pela primeira vez, a Expo Free Ride Air Colled (@freerideaircooledrj), uma incrível exposição de carros clássicos, de colecionadores. No pátio do Shopping Nova Iguaçu, anexo do Arraiá, uma seleção de verdadeiras relíquias automobilísticas, estará montada no domingo, 07 de julho, das 11h às 18h, em um espaço especial.



O público presente, além de ajudar a manter os projetos da instituição, enquanto se diverte no maior Arraiá da cidade, terá a oportunidade de apreciar verdadeiras obras-primas sobre rodas e reviver momentos de nostalgia ao lado dos amigos e familiares, num dia repleto de cultura, música ao vivo e barracas com delícias da culinária típica e da gastronomia brasileira.



O Arraiá D'Ajuda é uma rede do bem que se constrói a cada ano. Um evento de união em prol de uma boa causa. E nisto, o público da região, a festa e os seus voluntários, são o maior exemplo.



SERVIÇO:



ARRAIÁ D'AJUDA

DIAS: 05,06 e 07 de julho 2024

Horário: Sexta-feira - das 18h às 22h

Sábado e Domingo - das 12h às 22h

LOCAL: Shopping Nova Iguaçu - Estacionamento da Pedreira

ENDEREÇO: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ



PROGRAMAÇÃO:

Dia: 05 de julho (Sexta Feira) – 18h às 22h

19 h - Quarteto Amoras

20h30h - Tributo a Marília Mendonça com Leila Dinah



Dia: 06 de julho (Sábado) – 12h às 22h

12h30 – Baile da Melhor Idade com a banda Os Devaneios.

16 horas - Casamento Caipira no Arraiá.

16h30 - Quadrilha com o Grupo Palha de Fogo.

17 horas - Tributo a Maira e Maraísa com a cantora Anna Lima.

19 horas - Tributo a Zezé Di Camargo e Luciano com Diogo Milani

20h45 - Forró com Carlinhos Ribas e o Trio Baião Lunar.



Dia 07 de Julho (domingo) - 12h às 21 horas

12h30 - Maurílio Sal e trio.

14h30 - Quadrilha Pá Fincado.

15 horas - show infantil com a Banda Bola de Sabão.

17 horas - Tributo a Zé Ramalho com Ximenes.

19 horas - João Victor com o melhor do sertanejo universitário.

20h30 - Daniel Guerra e a Banda Pimenta do Reino enceram a programação oficial do Arraiá D'Ajuda 2024