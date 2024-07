Prefeitura pretende instalar mais pontos em escolas municipais e colégios estaduais - Divulgação

Publicado 03/07/2024 15:39

Nova Iguaçu - Trabalhar com educação ambiental e a Coleta Seletiva entre os alunos para despertar uma consciência ambiental sobre o descarte final correto dos resíduos. Esse é o principal objetivo do Ponto de Entrega Voluntária (PEV) instalado pela Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb), nesta semana, na Escola Municipal José de Anchieta, em Tinguazinho, em Nova Iguaçu.

Até o fim do ano, a meta é que sejam instalados outros seis PEVs em escolas municipais e estaduais do município. Os alunos vão poder descartar nas escolas garrafas pets, latinhas, papelão, papéis e garrafas de vidro, que depois são recolhidos por caminhões da Emlurb.



“A coleta seletiva com o caminhão de porta em porta vem crescendo, mas também queremos trabalhar a sua importância nas escolas. Os alunos trazem os resíduos de casa e fazem o descarte no ponto de entrega voluntário, assim como o papel utilizado em sala de aula que deixou de ir para o lixo comum. Isso desperta uma consciência ambiental nos alunos, que aprendem sobre meio ambiente, reciclagem e preservação”, disse Anna Clara Ramos, responsável pelo Programa de Coleta Seletiva e Educação Ambiental da Emlurb.



Por estar em uma Área de Proteção Ambiental (APA), a Escola Municipal José de Anchieta foi escolhida como escola-piloto para iniciar o projeto. A diretora Geisa Barbosa enfatizou que logo na primeira semana de PEV, os 260 alunos, 90 deles da educação infantil, demonstraram interesse em descartar o resíduo em locais adequados e eles podem se tornar multiplicadores dentro de suas casas, ensinando os pais sobre educação ambiental.



“Notamos essa grande mudança de comportamento das crianças logo no início. Eles fazem também um descarte de alguns materiais que a gente jogava no lixo, como os cartazes, as folhas de caderno que eles não usam mais, os materiais dos lanches, as garrafinhas, as coisas que eles trazem para jogar no Ecoponto. Estão reduzindo esse lixo, que agora é reciclado”, afirmou.



O programa Coleta Seletiva da Emlurb já está em todos os bairros de Nova Iguaçu. Caminhões da empresa recolhem papelão, caixas, vidros, papéis, sacos plásticos e garrafas pets. Após a coleta, todo resíduo reciclável é doado para a cooperativa de catadoras conveniada com o município para que esses materiais sejam reaproveitados de diversas formas.