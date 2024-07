Ação de recolhimento e assistência foi realizada por órgãos da Prefeitura de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 09/07/2024 12:23

Nova Iguaçu - Quinze idosos foram retirados de um abrigo particular, no bairro de Tinguá, e levados para os equipamentos municipais da Prefeitura de Nova Iguaçu nesta segunda-feira (8). A ação, uma solicitação da Promotoria do Idoso, foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) em parceria com as secretarias municipais de Saúde (SEMUS) e de Segurança Pública (SEMSEG). A determinação ocorreu após a constatação de negligência no atendimento aos assistidos.

Equipes da Assistência Social, da Vigilância Sanitária e da Saúde Mental já haviam ido ao Lar da Melhor Idade, localizado na Rua Itaquaris, nº 195, em Tinguá, na última sexta-feira (5) para uma visita de orientação. No entanto, ao cumprirem determinação de fechamento, expedida pela Promotoria do Idoso nesta segunda-feira, as equipes tomaram conhecimento do falecimento de dois idosos, um homem de 73 anos e uma mulher de 69.

Durante a inspeção, que ocorreu por volta das 10h, foi constatado que os idosos que lá viviam ainda não tinham recebido café da manhã e não havia alimentação disponível. Desta forma, a Promotoria do Idoso determinou o fechamento do local e a realocação dos idosos. Muito debilitados, eles foram levados para dos equipamentos do município.

O responsável pelo abrigo foi intimado a prestar esclarecimentos à Polícia sobre as mortes e também pela falta de alimentação para os internos.