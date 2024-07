BiblioSesc estará no município para atender os iguaçuanos ávidos pela leitura - Divulgação

Publicado 15/07/2024 22:25

Nova Iguaçu - O BiblioSesc, a biblioteca itinerante do Sesc RJ, continua circulando por cidades da Baixada Fluminense e fará mais uma parada neste mês em Nova Iguaçu. No próximo dia 25, a biblioteca móvel, que tem um acervo de mais de 4 mil exemplares de livros e revistas para empréstimo e consulta gratuita da população, estará em Vila de Cava.

Criada com o objetivo de incentivar o hábito de leitura e ampliar o alcance do público, o BiblioSesc circula pelo país com 54 unidades móveis – quatro delas no estado do Rio de Janeiro. Os livros são criteriosamente selecionados, constantemente renovados e disponibilizados para empréstimo gratuito.



O veículo marcará ponto na cidade sempre a cada 15 dias, até o fim do ano. Nele, os leitores podem tomar os livros emprestados, lê-los, devolvê-los ou então renovar o empréstimo por mais um período.

Para isso, é preciso fazer um cadastro apresentando carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Crianças com menos de 12 anos de idade devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. O acervo pode ser consultado também pela internet, em sescrio.org.br/cultura/biblioteca.



Nas estantes montadas no caminhão adaptado, o público encontra clássicos da literatura, livros de aventura, ficção, romance, suspense e histórias em quadrinhos. As unidades também realizam ações de engajamento aos leitores, como clubes de leitura, bate-papos com autores, contação de histórias e atividades lúdicas, que reforçam o prazer da leitura.

BiblioSesc em Nova Iguaçu

Endereço: Praça Vila Labellarte, s/nº, Vila de Cava

Dias: 25/7, 08/08, 22/8, 05/09, 19/9, 03/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 e 12/12

Horário: 10h30 às 16h30