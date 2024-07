Nova edição da feira será realizada, neste fim de semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 11/07/2024 20:05

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu vai promover mais uma edição da Feira Municipal de Adoção de Animais, neste sábado (13), das 12h às 17h, na Praça dos Eventos, no 1º piso do Top Shopping. Nesta edição, 15 gatos e 14 cães estarão disponíveis para encontrar um novo amigo.

No Brasil, o carinho e amor aos animais de estimação é algo crescente. A população nacional de pets supera 168 milhões de indivíduos sendo considerada uma das maiores do mundo, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Entretanto, o problema de animais abandonados ainda é alarmante e visível com cães e gatos nas ruas. Por isso, a feira é uma oportunidade para estimular a adoção responsável dos animais que precisam de um lar.

Para se tornar tutor, o interessado precisará preencher um termo de adoção responsável, comprometendo-se a cuidar adequadamente do animal. Os pets são entregues já castrados e vermifugados, exceto os filhotes muito novos para o procedimento.

Estes serão incluídos no serviço de castração gratuita da prefeitura, realizado em parceria com o Hospital Veterinário da Estácio, no momento da adoção. Quando atingirem a idade adequada, serão castrados. Além disso, os bichinhos de estimação sairão da feira já vacinados contra a raiva.

A Feira de Adoção é organizada pela Assessoria Especial de Proteção Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Governo (Semug), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde e de protetores parceiros de animais abandonados.

O Top Shopping fica na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 540, no Centro de Nova Iguaçu. A ação acontece das 12h às 17h.