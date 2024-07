Cenarte fica em Miguel Couto, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 15/07/2024 22:17

Nova Iguaçu - Com vagas esgotadas em apenas um dia, a primeira Oficina de Direção de Arte, ministrada pelo renomado artista visual e diretor de arte de telenovelas Raimundo Rodriguez, acontece entre julho e outubro na Baixada Fluminense. Atendendo à crescente demanda nas produções audiovisuais, a oficina oferece ferramentas práticas e teóricas para que artistas, profissionais e estudantes possam desenvolver seus trabalhos em direção de arte.

Durante a formação, os participantes terão a oportunidade de conhecer os processos de concepção criativa de diferentes projetos que Raimundo Rodriguez desenvolveu para a televisão.

Com mais de 30 anos de trajetória, Raimundo Rodriguez foi responsável pela direção de arte de diversas telenovelas transmitidas pela Rede Globo em parceria com Luiz Fernando Carvalho, destacando-se Capitu, Pedra do Reino, Meu Pedacinho de Chão e Hoje é Dia de Maria. Ao longo da oficina, Raimundo debruça-se sobre essas importantes produções de sua carreira, compartilhando técnicas e teorias de criação.

“A ideia de realizar a oficina surgiu da escassez de profissionais na área de direção de arte e direção de arte para audiovisual, especialmente na Baixada Fluminense. Eu sinto essa necessidade aqui na região e acho fundamental ter mais profissionais nessa área, uma vez que há uma crescente demanda no audiovisual, mas poucos especializados em direção de arte”, disse Raimundo.

O objetivo é que cada participante descubra sua própria forma de contar histórias e desenvolver projetos com características autorais, oferecendo autonomia e ferramentas práticas baseadas na experiência de cada artista. “Pretendo compartilhar minhas ferramentas para que cada um possa encontrar seu melhor caminho”, acrescenta o artista.

A oficina será realizada aos sábados, das 9h às 16h, no recém-reinaugurado CENARTE, um centro cultural localizado no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu Totalizando 90 horas de aulas presenciais, o curso combina experiências e estudos de casos com práticas intensivas. Ao final da formação será organizada uma exposição com os trabalhos desenvolvidos ao longo do curso.

A iniciativa é patrocinada pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu, da Secretaria Municipal de Cultura, da FENIG, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O evento ocorre em parceria com o CENARTE, o Canteiro de Alfaces, Luisa Gomes Cardoso, a Casa Arte Contemporânea e a CRIA - Arte e Movimento.