Feira de artesanato ocorre neste fim de semana, no TopShopping, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 17/07/2024 16:37

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu vai promover mais uma edição da Feira Top de Artesanato, neste fim de semana, no TopShopping. A feira acontece no segundo piso, na sexta (19) e no sábado (20), das 10h às 22h, e no domingo (21), das 13h às 21h. Serão 20 artesãs que vão expor em suas barraquinhas seus trabalhos, com produtos de decoração, utilidades, moda e acessórios.

Uma das artesãs, Elizabeth Santos participa do evento desde 2018, trabalhando com amigurumi (bonecos de crochê), crochê de bolsas e acessórios. Segundo ela, o público é sempre variado e há procura para os mais diversos tipos de artesanatos para diferentes objetivos.

"O público costuma ser bom. As pessoas procuram para uso próprio ou para presentear. As demandas vão desde uma biju até um pano de prato.", comentou Elizabeth.

Ela também ressaltou a importância desta feira em sua vida. Além de moldar uma ótima relação com os clientes, também ajudou Elizabeth a projetar seu trabalho até mesmo para fora do país.

"Foi graças à Feira Top de Artesanato que consegui expor e fidelizar clientes. Recebo encomendas e até propostas de apresentar meu artesanato em empresas. Minha vida mudou. Antes só produzia para mostrar a parentes e vizinhos, hoje meu produto já foi para vários países. Isso é incrível!", acrescentou.