Equipamento estão sendo instalados em pontos da cidade de Nova Iguaçu e facilitando acesso ao abastecimento - Divulgação

Equipamento estão sendo instalados em pontos da cidade de Nova Iguaçu e facilitando acesso ao abastecimentoDivulgação

Publicado 18/07/2024 19:56

Nova Iguaçu - Em mais uma ação para evitar o desperdício de água potável e, consequentemente, melhorar o abastecimento da população, a Águas do Rio vai instalar até o fim deste ano 11 válvulas redutoras de pressão, mais conhecidas como VRPs, em pontos estratégicos de Nova Iguaçu - oito delas, inclusive, já estão em operação. A iniciativa é considerada pela concessionária um avanço tecnológico importante para o funcionamento do sistema de saneamento básico local.

Esses equipamentos operam de forma automatizada, ajustando e mantendo a pressão da água em níveis seguros e constantes, além de minimizar os riscos de vazamentos e rompimentos.

"Trata-se de um passo significativo para garantir a eficiência e a sustentabilidade do fornecimento de água em Nova Iguaçu, pois as válvulas protegem a infraestrutura e melhoram a confiabilidade do sistema", afirmou Felipe Esteves, diretor executivo da companhia.

Ainda segundo ele, as VRPs prolongam a vida útil dos equipamentos e contribuem para a economia de água.



“As válvulas também contribuem para a preservação do meio ambiente, reduzindo os desperdícios e os impactos associados às falhas no sistema de distribuição”, completou

Investimento de R$ 3,1 bi em 27 cidades

Desde novembro de 2021, a concessionária investiu R$ 3,1 bilhões em melhorias. E grande parte desse valor foi usada na implantação de tecnologia de ponta. Com isso, 3 bilhões de litros de água deixaram de ser desperdiçados por mês e passaram a abastecer cerca de 600 mil pessoas.

Em abril, a empresa deu início a outra frente de trabalho, com a implantação da primeira das 266 válvulas inteligentes em sua extensa rede de abastecimento. Os equipamentos vão separar as tubulações em trechos menores, além de monitorar e ajustar automaticamente o fluxo de água de acordo com a demanda específica de cada região. A tecnologia é inédita na concessão, e o cronograma de obras vai até novembro deste ano.



Com a instalação das válvulas, será possível direcionar a água de maneira homogênea para toda a população da Região Metropolitana, além de reduzir vazamentos causados pela alta pressão nas tubulações.