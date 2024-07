Festival começa nesta sexta-feira e se prolongará por todo fim de semana, como ponto de diversão para as famílias - Divulgação

Publicado 18/07/2024 20:03

Nova Iguaçu – A partir de amanhã, e pelo fim de semana, o Shopping Nova Iguaçu vai se transformar em um polo de cultura e diversão com o Festival Celebra. O Estacionamento da Pedreira vai receber uma verdadeira explosão de sabores, por meio de uma seleção diversificada do melhor da gastronomia local, com uma ampla variedade de drinks e cervejas artesanais, perfeitos para acompanhar cada mordida e brindar com amigos e familiares.

Na sexta-feira (19), o evento acontece das 17h às 23h; no sábado (20) das 13h às 23h; e domingo (21) das 13h às 22h.



Para quem ama arte, a Feira de Marcas Independentes e Artesanato será um destaque imperdível e uma oportunidade única para adquirir peças exclusivas, diretamente das mãos de talentosos artesãos e empreendedores locais. O festival é completo e embalado com muita música, onde a programação contará com bandas, artistas e DJ’s que vão animar o ambiente durante todo o evento.



A diversão também estará garantida para os pequenos, com uma área kids com mais de 700 metros quadrados, com brinquedos infláveis, pula-pula, pescaria, além de pintura facial gratuita e recreação infantil no palco. Uma oficina de artes lúdica irá compor uma das muitas opções pensadas para o público infantil.



Outra novidade é que durante o Festival Celebra também será possível fazer uma tatuagem. O ‘flash day’, que será oferecido pela equipe do Estúdio - Nuvem, conta com um espaço confortável e acolhedor para quem quiser se tatuar e eternizar o fim de semana.



Luciane Treigher, gerente de marketing do Shopping Nova Iguaçu, comenta sobre o Festival Celebra.

“Estamos muito entusiasmados com o projeto, que visa trazer um clima muito agradável, com música ao vivo e diversas experiências ao ar livre para o nosso shopping. Acreditamos que eventos como este têm o poder de unir as pessoas, proporcionando experiências inesquecíveis para os visitantes. Estamos muito animados para criarmos memórias felizes e especiais”, disse.





Serviço: Festival Celebra

Dias: 19, 20 e 21 de julho 2024

Local: Shopping Nova Iguaçu - Estacionamento da Pedreira

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ

Horários:

Sexta-feira: 17h às 23h

Sábado: 13h às 23h

Domingo: 13h às 22h



Programação:

Dia - 19/07/24

17h: Pintura Facial Infantil Gratuita

18h: Pardal + Fabrício

19h30: Grupo Coincidência

21h: Banda Pérola



Dia - 20/07

14h: Recreação Infantil Gratuita com Rapunzel Recreação

16h: Marcelo Tuan

20h30: Pimenta do Reino (Forró)



Dia - 21/07

14h: Recreação Infantil Gratuita com Rapunzel (Recreação)

15h30: Maurilio Sal (Forró pé de serra)

17h: Pedro Lima (MPB/ Pop/ Soul)

19h30: Alex Kid (Pop Rock)