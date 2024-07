Shopping de Nova Iguaçu terá programação especial para a semana dos namorados. - Divulgação

Publicado 25/07/2024 13:31

Nova Iguaçu – O Shopping Nova Iguaçu vai exibir no próximo sábado, dia 27 de julho, uma sessão de cinema especialmente adaptada para pessoas portadoras do espectro autista. Com início marcado para as 11h, a animação Meu Malvado Favorito 4, foi o filme escolhido para a Sessão Azul.

Em um cenário totalmente adaptado, o ambiente conta com iluminação reduzida, som mais baixo e uma capacidade menor de público, permitindo que a plateia possa andar, cantar e se divertir de forma totalmente livre. Todas as Sessões Azul contam com a promoção ‘’Todo Mundo Paga Meia’’, ou seja, o cinéfilo paga o valor da meia-entrada, sem a necessidade de comprovação alguma.

Para a gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu, Luciane Treigher, a atividade tem como objetivo fazer do empreendimento um espaço mais inclusivo para todas as famílias.

“Queremos que nosso shopping seja cada vez mais inclusivo, com experiências e diversão para todas as famílias. A Sessão Azul é especialmente preparada para pessoas com transtorno do espectro autista e procuramos sempre oferecer no nosso calendário”, disse.