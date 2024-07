Inscrições já estão abertas. Saiba como concorrer a uma das vagas disponíveis - Divulgação

Publicado 23/07/2024 21:53

Nova Iguaçu - O Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI), da Prefeitura de Nova Iguaçu, em convênio com o Governo do Federal, está oferecendo 300 vagas em sete diferentes cursos gratuitos de qualificação tecnológica. As inscrições estarão abertas até 29 de julho em www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/cvti/processoseletivo-cursos/.

Os candidatos podem escolher entre Informática Básica, Robótica, Programação, Criação de Aplicativos, Web Design, Criação de Games e Excel. Com duração de 75 dias, os cursos ocorrerão no CVTI – Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação, situado na Av. Abílio Augusto Távora, nº 1823, SEMED (Casa do Professor), nos turnos matutino e vespertino.

O processo seletivo será realizado por sorteio, buscando oferecer oportunidades de qualificação tecnológica, promovendo inclusão social e inserção no mercado de trabalho. O sorteio eletrônico dos candidatos inscritos será transmitido ao vivo no canal oficial do CVTI no YouTube (@cvti.novaiguacu) no próximo dia 31, a partir das 13h. Os resultados serão divulgados no Instagram @cvti.novaiguacu no dia 1º de agosto.

Todos os detalhes, incluindo pré-requisitos, número de vagas, dias e horários dos cursos, estão disponíveis no edital completo, que pode ser consultado em www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/.