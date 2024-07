Dia dos avós será celebrado com agenda de eventos especiais em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 24/07/2024 16:11

Nova Iguaçu - Nesta sexta, 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós. E na trilha das comemorações pela data, o fim de semana no TopShopping será dedicado a eles, com três dias de eventos especiais, de sexta a domingo, em uma programação inédita. Na sexta, baile prateado. No sábado, gincana com avós e netos e no domingo, tarde com os avós. Todos os eventos serão gratuitos.

Na sexta, 26/7, a partir das 19h, o Baile Prateado terá o comando da promotora de eventos para a boa idade Helô Reis e seus dançarinos, ao som de música ao vivo, na Praça de Alimentação do 2º piso.

No sábado 27/7, a gincana de avós e netos contará com uma série de brincadeiras animadas a serem feitas em conjunto. Já no domingo (28/7), a tarde com os avós visa o resgate afetivo de brincadeiras de antigamente, como: dança da laranja, batata-quente, ovo na colher, dançando junto, conduzidas por uma equipe de diversão profissional. As duas atividades acontecerão na Praça de Alimentação do 3º piso, das 14h às 16h.