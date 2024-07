Drª Roberta teve a candidatura confirmada em convenção do Partido Liberal na última quinta-feira - Divulgação

Publicado 26/07/2024 11:16

Nova Iguaçu - Drª Roberta (PL) foi lançada oficialmente como candidata a vice-prefeita de Nova Iguaçu na chapa encabeçada pelo presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Dudu Reina (PP), para a prefeitura da cidade. A convenção do Partido Liberal (PL), ocorreu no início da noite da última quinta-feira, também referendou os nomes de seus 24 candidatos a vereador. O evento foi realizado numa casa de festas, na Rua Luís Tomás nº 124, no bairro da Luz.

No mesmo endereço, Dudu Reina será confirmado candidato a prefeito de Nova Iguaçu, na convenção do Partido Progressistas (PP), na próxima quarta-feira (31). Participaram da solenidade do PL o senador Carlos Portinho, o presidente municipal da legenda, Kleuber Gabriel de Oliveira, e os postulantes à Câmara Municipal.

Advogada formada em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e interna de Medicina, Drª Roberta, casada e mãe de duas meninas, concilia a vida profissional, os estudos, a dedicação à família e o sonho de ingressar na vida pública. Ela fez o curso de formação política no Renova BR.

Apoiada pelo atual prefeito da cidade, Rogerio Lisboa (PP), ela garante que, se eleita, vai ter participação ativa no governo municipal.

"Não serei figura decorativa. Este não é meu perfil na vida. Felizmente estou ao lado do Dudu Reina, um candidato a prefeito que escuta, debate pautas e acolhe nossas propostas. Nós iremos atuar de forma integrada", garantiu a candidata.

Dudu Reina, terceiro vereador mais votado na eleição de 2020, quando obteve 8.167 votos em sua primeira candidatura, acredita que a parceria com Drª Roberta será fundamental para continuar as boas práticas da atual gestão do Poder Executivo Municipal e realizar muito mais.

"O prefeito Rogerio Lisboa dá total apoio à nossa chapa porque confia que podemos trabalhar para desenvolver mais a nossa cidade. Tenho certeza de que estamos prontos para honrar essa confiança e fazer o que ainda não foi possível ser realizado nesses oito anos de gestão”, disse.

O senador Carlos Portinho manifestou apoio à escolha de Drª Roberta como candidata do PL e mostrou confiança também na força do partido nas eleições para vereador da cidade.

"O PL certamente será uma das maiores legendas na Câmara de Nova Iguaçu", afirmou Portinho.

Presidente municipal do PL, Kleuber Gabriel de Oliveira acredita que a sensibilidade feminina, aliada ao pulso firme já demonstrado por Drª Roberta, será fundamental na dobradinha PP/PL.

"Ela é uma pessoa muito capacitada, e extremamente humana. Ela tem um olhar muito sensível, especialmente para a saúde e a assistência social. Tenho certeza de que ela vai ser uma grande vice-prefeita", disse Kleuber Gabriel.