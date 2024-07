Complexo esportivo do Sesc Nova Iguaçu é excelente opção para práticas esportivas no município. - Divulgação

Complexo esportivo do Sesc Nova Iguaçu é excelente opção para práticas esportivas no município.Divulgação

Publicado 25/07/2024 14:14

Nova Iguaçu – A unidade do Sesc de Nova Iguaçu abre, na próxima semana, inscrições para aulas gratuitas de futebol feminino. A iniciativa integra o programa Sesc+ Esporte e tem como objetivo promover a inclusão e a igualdade de gênero no futebol, proporcionando oportunidades para jovens e mulheres praticarem a modalidade e desenvolverem suas habilidades.

O período de inscrições será aberto no dia 30 de julho e as aulas começam dia 3 de agosto. As vagas são destinadas prioritariamente, mas não exclusivamente, a jovens de famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos.

O projeto inicia com uma turma, sendo ampliado posteriormente conforme a demanda. As aulas em Nova Iguaçu, para meninas entre 15 e 17 anos, acontecem terças e quintas, às 16h. As aulas têm duração de 50 minutos.

Além das aulas das modalidades, os alunos do Sesc RJ têm a oportunidade de participar de eventos com atletas e ex-atletas profissionais que visitam as unidades e realizam atividades educativas e lúdicas com os jovens.