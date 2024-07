Dudu Reina conta com o apoio do atual prefeito Rogério Lisboa para a disputa em Nova Iguaçu - Divulgação

Dudu Reina conta com o apoio do atual prefeito Rogério Lisboa para a disputa em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 29/07/2024 19:11

Nova Iguaçu - O presidente da Câmara dos Vereadores de Nova Iguaçu, Dudu Reina (PP), terá sua candidatura a prefeito da cidade oficializada na próxima quarta-feira (31), durante a convenção do Progressistas (PP). Ele é o escolhido pelo partido para ser o sucessor do atual prefeito Rogerio Lisboa (PP). O evento vai acontecer na Rua Luís Tomás 124, no bairro da Luz, às 10h. Na convenção, também serão confirmados os nomes de 24 postulantes do PP à Câmara dos Vereadores.

Eduardo Reina Gomes de Oliveira, o Dudu Reina, tem 43 anos e vai disputar a chefia do Poder Executivo Municipal quatro anos após ser o terceiro vereador mais votado de Nova Iguaçu. Em sua primeira participação numa eleição, em 2020, Dudu Reina obteve 8.167 votos.

Escolhido por seus colegas de Legislativo como presidente da Câmara, ele é o autor de importantes leis municipais, entre elas, a que criou o Programa de Estágio de Nível Superior da Câmara; a que isentou de IPTU contribuintes deficientes físicos ou mentais com 60 anos ou mais; e a que instituiu a transmissão das sessões plenárias na Língua Brasileira de Sinais (Libra).

Dudu Reina acredita que a dobradinha PP/PL será fundamental para continuar as boas práticas da atual gestão de Rogerio Lisboa e realizar muito mais.

"O prefeito Rogerio Lisboa dá total apoio à nossa chapa porque confia que continuaremos seu legado para desenvolver ainda mais a nossa cidade. Tenho certeza de que estamos prontos para honrar essa confiança e fazer o que ainda não foi possível ser realizado nos seus oito anos de gestão”, disse.