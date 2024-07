Alunos da rede municipal voltaram às escolas municipais nesta segunda-feira - Divulgação

Publicado 29/07/2024 20:21

Nova Iguaçu - Terminou o recesso escolar na rede pública de Nova Iguaçu. Com isso, cerca de 64.500 alunos retornaram às aulas nas 147 escolas municipais nesta segunda-feira para o reinício do ano letivo. E este número pode aumentar. A Prefeitura dará mais uma oportunidade para quem deseja se matricular na Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições para o segundo semestre deste ano letivo, que haviam sido iniciadas em 1º de julho e foram pausadas durante o recesso, foram retomadas.

Com isso, os interessados terão até o dia 15 de agosto para garantir uma das mais de mil vagas disponíveis nas 20 escolas municipais que oferecem a EJA. Basta procurar, de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h30, a unidade em que deseja estudar, levando original e xerox, de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, declaração ou histórico escolar, duas fotos 3×4, além de comprovante do tipo sanguíneo, uma pasta modelo 17 e o cartão do SUS. Para se inscrever, é preciso ter pelo menos 15 anos completos.

A EJA conta com um calendário especial. A cada seis meses, o aluno completa uma fase, o equivalente a um ano de escolaridade no Ensino Fundamental. As aulas acontecem no turno da noite, permitindo que quem trabalha ao longo do dia possa estudar.

Confira as escolas que oferecem a EJA

E.M. Monteiro Lobato

Endereço: Rua Luís de Lima, s/nº - Centro

E.M. Professor Amazor Vieira Borges

Endereço: Rua Lassance Cunha, nº 63 - Jardim Tropical

E.M. Professor Emilio Luiz Pedroso Araújo

Endereço: Av. NiLo Peçanha, 75 - Centro

E.M. Dr. Orlando Mello

Endereço: Rua F, n° 763 - Posse

E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral

Endereço: Rua Maria Aristotelina Mariano de Souza, S/nº - Cerâmica

E.M. Herbert Moses

Endereço: Rua da Liberdade, nº 345 - Cobrex

E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel

Endereço: Rua Ana Isabel, nº 499 - Jardim Aymoré

E.M. Souza e Melo

Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 19 - Cacuia

E.M. Abílio Ribeiro

Endereço: Rua Joazeiro, nº 85 - Cabuçu

E.M. Darcílio Ayres Raunheitti

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, nº 5950 - Cabuçu

E.M. Alfredo Pereira Magalhães

Endereço: Rua Chana, s/nº - Parque Boaventura

E.M. Prof. Enilza Barros dos S. Chiconelli

Endereço: Rua Marati, nº 02 - Parque da Biquinha (Austin)

E.M. Gov. Leonel de Moura Brizola

Endereço: Rua Quinze de Julho, s/nº - Austin

E.M. Walfredo da Silva Lessa

Endereço: Rua Jaguaré, s/nº - Austin

E.M. Marcílio Dias

Endereço: Rua Pintassilgo s/nº - Vila Iguaçuana (Vila de Cava)

E.M. Prof. Irene da Silva Oliveira

Endereço: Rua Maria Custódia, nº 63 - Vila de Cava

E.M. Janir Clementino Pereira

Endereço: Rua Prof. Erly El Hualk Dapieve - Miguel Couto

E.M. Prof. Ruy Afrânio Peixoto

Endereço: Rua do Bosque, s/nº - Boa Esperança.

CIEP Brizolão 360 - Profa. lara Simão Vieira

Endereço: Rua Begoe, s/nº - Marapicu

CIEP Brizolão 187-Benedito Laranjeiras

Endereço: Rua São Bernardo - Prados Verdes