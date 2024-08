Prêmios foram entregues nesta semana por vereadores iguaçuanos - Divulgação

Publicado 08/08/2024 18:14

Nova Iguaçu – A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, nesta semana, a entrega de prêmios e homenagens a personalidades no plenário da casa, que ficou lotado por autoridades e familiares que prestigiaram o momento.

Foram entregues Medalhas de Mérito Comendador Soares, Títulos de Cidadania Iguaçuana e Moções de Congratulações e Aplausos. Cada agraciado guarda um importante legado para o desenvolvimento e crescimento da cidade.

Foram homenageados:

•Dra. Roberta Lúcia de Souza Teixeira: advogada, estudante de Medicina com foco em gestão de Saúde Pública, com atuação em defesa das pautas femininas e da garantia de uma saúde de qualidade para a população. Recebeu a Medalha de Mérito Comendador Soares.

•Dr. Eduardo Penha Ribeiro: cirurgião dentista e empresário, com atividades que geram emprego e renda. Também foi agraciado com a Medalha Comendador Soares.

•Welbert Silva Peixoto, chefe de gabinete do prefeito de São João de Meriti, com trabalhos voltados para a garantia dos direitos da população da Baixada. Recebeu o Título de Cidadania Iguaçuana.

•Dr. Sérgio Antônio dos Santos, médico com vasta experiência no atendimento às pessoas, foi condecorado com o Título de Cidadania iguaçuana.

•Joaquim Teixeira Portella Filho, chefe de gabinete do presidente do Instituto Rio Metrópole, recebeu o Título de Cidadania Iguaçuana.

•Pablo de Mello Rodrigues Guedes, vereador na cidade do Rio de Janeiro pelo partido Republicanos, é enfermeiro e estudante de Medicina na Universidade de Iguaçu (Unig). O vereador recebeu o Título de Cidadania Iguaçuana.

•Dr. Zanon Rozzanti de Paula Barros, advogado, é um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. Foi homenageado com o Título de Cidadania Iguaçuana.

•Marcos Neves dos Santos, cantor e compositor, é reconhecido no mundo musical. E agora também é um cidadão iguaçuano.

•Lourivaldino de Lima Santo Júnior, 3º sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é lotado na Coordenadoria de Comunicação Social da corporação. Recebeu uma Moção de Congratulações e Aplausos.

•Amanda Souza Figueiredo, que recebeu o Título de Cidadania Iguaçuana, é artesã e empreendedora , dedicada à sustentabilidade e ao reúso de materiais.

•Samuel Ferreira de Morais recebeu uma Moção de Congratulações e Aplausos por sua trajetória inspiradora. Músico, ele também é compositor, skatista, além de estilista.

•Márcio Duarte de Morais, conhecido como Pestana, é um amante e incentivador das atividades físicas como o melhor caminho para todas as pessoas. Foi condecorado com o Título de Cidadania Iguaçuana.

O evento também teve o show dos músicos Cristiano e Letícia Soares. O procurador-chefe da CMNI, João Bosco Filho, representou o presidente da Câmara, Dudu Reina. Entre os presentes, estavam a diretoria do Instituto Geográfico e Histórico de Nova Iguaçu, o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre, o ex-vereador e ex-presidente da CMNI, Luis Antônio Teixeira, e o ex-federal Jorge Gama, entre outros.