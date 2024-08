Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 06/08/2024 18:31

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu deu início, nesta terça-feira, ao segundo semestre do ano legislativo de 2024. Com discursos de boas-vindas e desejo de muita prosperidade para o período que se inicia, vários projetos foram discutidos e aprovados. Dois deles, foram:

•Criação do Programa internet livre em praças públicas do município, garantindo acesso ao conhecimento e informação de maneira rápida. A autoria é do vereador Claudio Haja Luz.

•Reconhecimento da Utilidade Pública da Associação Comunitária, Cultural, Esporte e Lazer e Mãos à Obras e Assistência Social - AMO, localizada no bairro Jardim Pitoresco, em Nova Iguaçu. Segundo o autor do projeto, vereador Alcemir Gomes, a AMO tem demonstrado sua eficiência em beneficiar a comunidade através de suas atividades sociais.

Os dois projetos foram votados e aprovados em segunda e última discussão. O vereador Alexandre da Padaria entregou moções de Congratulações e Aplausos a personalidades que vêm se destacando na sociedade iguaçuana, com atuação em diversos segmentos.

O vereador Dr. Marcio Guerreiro lembrou os 191 anos da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, comemorado no dia 29 de julho.

“Primeiro poder constituído em nossa cidade, o Poder Legislativo tem como foco a defesa da população, na construção de um município justo e igualitário”, disse.