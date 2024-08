Nova CRAS de Vila Iguassú vem atendendo a população da região e celebra números alcançados - Divulgação

Publicado 01/08/2024 21:26

Nova Iguaçu - O Centro de Referência de Assistência Social Vila Iguassú vai completar dois meses de funcionamento no próximo domingo (4). O CRAS oferece inúmeros serviços socioassistenciais, dentre eles, o Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos, que, por meio das oficinas, tem como objetivo o relacionamento entre os usuários, com a mediação dos oficineiros para que os assistidos possam construir ou reconstruir suas histórias individuais, familiares e comunitárias.

O Centro também estimula a geração de renda rápida em diversos setores. Esta unidade, inclusive, tem como diferencial a variedade de oficinas ofertadas, somando 12 no total.

A coordenadora do CRAS, Viviane Pereira, comentou sobre a importância dessas oficinas para identificar onde cada usuário precisa de apoio. Segundo ela, a relação estabelecida entre os próprios participantes e os oficineiros é o que há de mais vital neste serviço de convivência.

“Estamos finalizando a primeira turma. Desde a inauguração, a busca pelas oficinas foi muito grande. Muitos usuários chegam acanhados/envergonhados e, muitas vezes, sem conseguir expor suas situações. Por meio dessas oficinas, da troca entre eles, conseguimos acessá-los e agir na área onde mais necessitam”, explicou Viviane.

Um exemplo da importância deste CRAS é o de Rosana Pinheiro, de 57 anos, integrante da oficina de Crochê. Ela perdeu o marido e uma forma de superar a perda foi recorrer ao serviço de convivência do CRAS para se distrair.

"Fiquei viúva há quatro anos e ingressei nesse curso para distrair a mente. Agradeço muito à Prefeitura de Nova Iguaçu e todos que promoveram essas oficinais porque têm sido excelentes pra gente. Essas experiências fazem muito bem para a nossa autoestima. Eu também realizei um curso de informática anteriormente numa oficina da Prefeitura e, por meio dessas experiências eu estou mais falante e me desenvolvendo, pois eu era muito tímida.", disse.

Outro objetivo do CRAS é auxiliar e aprimorar as técnicas de alguns serviços para aqueles que desejam ingressar nas oficinas visando a carreira profissional. Este é o caso de Sônia Oliveira, de 49 anos, integrante das aulas de Corte e Costura. Ela é uma vendedora autônoma, que trabalha com costura criativa, e seu propósito com o curso é aperfeiçoar suas técnicas, podendo fornecer um serviço de mais qualidade para sua clientela.

"A oficina é top! Cada dia a gente aprende um pouco mais e desenvolve nossos dons. Já fazia meu trabalho em casa pra vender os meus produtos e vim pra cá aprimorar ainda mais minha costura criativa.", afirmou.

As inscrições para o CRAS Vila Iguassú acontecem de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, bastando apenas apresentar a identidade, o CPF e um comprovante de residência. As idades dos usuários variam de acordo com cada oficina. O Centro de Referência de Assistência Social Vila Iguassú fica na Avenida Oscar Soares, no bairro Califórnia.

Confira abaixo todas as doze oficinas e o horário de funcionamento de cada uma:

•Tiaras e Laços - Quarta-feira; de 9h30 até 11h

•Massoterapia - Quarta-feira; de 14h até 16h

•Manicure e Pedicure - Segunda e terça-feira; de 9h30 até 11h30 e de 14h até 16h

•Crochê - Quarta-feira; de 9h até 11h e de 14h até 16h

•Culinária - Segunda, quarta e sexta-feira; de 9h30 até 11h30 e de 14h até 16h

•Pintura Artística - Terça-feira; de 10 até 12h e de 14h até 16h

•Patch Aplique - Terça-feira; de 9h até 11h e de 14h até 16h

•Design de Sobrancelha - Quarta-feira; de 14h até 16h

•Pintura em Tecido - Quarta-feira; de 9h30 até 11h30 e de 14h até 16h

•Biojóias - Quinta-feira; de 9h30 até 11h30 e de 14h até 16h

•Trança - Quarta-feira; de 9h30 até 11h30

•Corte e Costura - Quarta-feira; de 10h até 12h e de 14h até 16h

•Depilação - Quarta-feira; de 9h30 até 11h30 e de 14h até 16h