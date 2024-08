Firjan de Nova Iguaçu realizou evento para empreendedores da cidade na última semana - Divulgação / Firjan / Vinicius Magalhaes

Publicado 06/08/2024 20:40

Nova Iguaçu – O município de Nova Iguaçu registrou 458 novos postos de trabalho no mês de junho. No ranking estadual, a cidade ocupa a 9ª posição. Os dados constam na análise da Firjan feita pela plataforma Retratos Regionais, que tem como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com o painel regional, a maior parte das novas vagas formais foram direcionadas para o setor de Serviços. A geração de emprego se distribuiu ainda pelo Comércio, Indústria e Agropecuária.

“Observamos a região com uma oferta bem diversificada no mercado de trabalho, especialmente em Serviços, que ao longo do ano vem se destacando como setor que mais oferece oportunidades pela Baixada”, enfatiza o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.

Em Serviços, a maior parte das oportunidades foram distribuídas pelas atividades de Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados à Empresas; Administração Pública, Defesa e Seguridade Social; Alimentação; Transporte Terrestre; Atividades de Atenção à Saúde Humana; e Educação.